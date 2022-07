Más de 3.5 millones de vehículos rodarán por las vías durante el puente de San Pedro y San Pablo 

El Ministerio de Transporte, sus entidades adscritas y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, se unieron para fortalecer diferentes acciones para prevenir la siniestralidad y facilitar la movilidad por los diferentes medios de transporte durante este puente festivo de San Pedro y San Pablo.

En dicho puente festivo se prevé que se movilicen por las diferentes vías del país 3.529.606 vehículos.

El director de Tránsito y Transporte, mayor General Juan Alberto Libreros, manifestó que, “invitamos a los viajeros a no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, utilizar en todo momento el cinturón de seguridad, no realizar maniobras peligrosas, decir no al transporte ilegal y compra de tiquetes en sitios no autorizados, descansar lo suficiente antes de ejercer la actividad de conducción y hacer pausas activas cada tres horas durante los recorridos”.

A propósito de esta temporada vacacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial intensificó sus campañas pedagógicas en aquellos departamentos donde las estadísticas de siniestralidad han aumentado. Por ello, estrategias como la Ruta Nacional por la Seguridad Vial, bicidestrezas y motodestrezas estarán presentes en 12 departamentos donde se estarán impartiendo capacitaciones y sensibilizaciones de seguridad vial y así salvar vidas en las vías.

“Un microsueño no solo puede causar mi muerte sino la de otros actores viales, por eso es necesario hacer pausas y descansar, así mismo hacemos un llamado para que los conductores viales respeten las señales de tránsito y revisen la velocidad por la que transitan dependiendo de las características de las vías, debemos ser conscientes de que de nuestro comportamiento en la vía dependerá la vida de otros”, concluyó Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Finalmente, la Superintendencia de Transporte reforzará durante estos días su presencia en 22 aeropuertos, 25 terminales, 7 cuerpos de agua y 5 estaciones de cable.

Así mismo, se prestará acompañamiento a la Ditra para llevar a cabo operativos en 17 peajes, y 24 en terminales de transporte terrestre.