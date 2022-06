Más de 37 millones de vehículos circularán durante las vacaciones de mitad de año en Colombia

El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el general Juan Alberto Libreros, anunció durante este jueves, en el lanzamiento de la estrategia ‘Vacaciones Seguras’, en el que también participaron otras entidades del sector transporte en el país, aseguró que para esta temporada de vacaciones de mitad de año serán 6.100 funcionarios, efectivos de la dirección de Tránsito y Transporte los que estarán en los 263 tramos viales garantizando la seguridad, la movilidad y la prevención.

“Tenemos 110 áreas de prevención y 14 puntos seguros pedagógicos en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde estaremos realizando esas actividades educativas de prevenir siniestros viales en estos días de vacaciones”, señaló el general Libreros.

Puede leer: Registrador se reunió con Rodolfo Hernández y Petro a pocos días de la segunda vuelta

Asimismo, el oficial, al igual que la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que se espera que durante los tres puentes festivos que están dentro de la temporada vacacional de junio y julio, se movilicen 11 millones 243.686 vehículos por las vías nacionales.

“Del 17 al 20 de junio, el primer puente festivo que es el de ‘Corpus Christi’, tendríamos tres millones 654.985 vehículos circulando, para el segundo puente festivo del 24 al 27 de junio que corresponde al ‘Sagrado Corazón de Jesús’, se estarían movilizando cuatro millones 59.095 vehículos y para el tercer puente festivo de San Pedro y San Pablo, especialmente en las rutas que conducen al departamento del Huila y el Tolima, se estarían movilizando tres millones 529.606 vehículos", informó el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Sostuvo que "finalmente, desde el 17 de junio hasta el 31 de julio que es la temporada de vacaciones total, se está calculando una movilidad de 37 millones de vehículos paso peaje a nivel nacional”, señaló.

Le puede interesar: Eran ciertas las denuncias de una campaña sucia contra 'Fico': Luis Felipe Henao

El general Libreros recordó las principales recomendaciones que los conductores, tanto de carros como de motocicletas deben tener a la hora de emprender su viaje.

“Lo más importante es que no excedan los límites de velocidad, por ningún motivo conducir en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, utilizar permanentemente el cinturón de seguridad y para los motociclistas es indispensable, no realizar maniobras peligrosas, recordando que es precisamente el motociclista el actor vial más afectado en los siniestros viales”, sostuvo.

Para el caso de quienes viajan como pasajeros en el transporte público, el oficial recomendó comprar los tiquetes en las taquillas de los terminales de transporte y no recurrir a la ilegalidad.