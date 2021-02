La Contraloría General de la República detectó que tan solo 22 entidades territoriales de las 96 que ejecutan el Programa de Alimentación Escolar (PAE) están haciendo entrega de los refrigerios.

A través de un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, esa entidad evidenció que con corte al 29 de enero solo 1.200 menores están recibiendo la alimentación del programa, pese a que el programa tiene más de 5 millones 600 mil beneficiarios.

De acuerdo con el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, hay entidades que aún no han reportado cuando iniciarán la ejecución del PAE.

El funcionario explicó que oras no han seguido las indicaciones de comenzar la entrega de alimentos máximo en la segunda semana después de iniciado el calendario académico.

Esa entidad también reveló que muchas de esas entidades no cuentan con el equipo contratado para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

“Hacemos el llamado a las 74 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) que no han iniciado a que lo hagan, que no dejen a sus estudiantes sin la alimentación estipulada. Se debe tener en cuenta que el sector de la educación es uno de los de mayor impacto social en el ámbito de la gestión pública”, afirmó Pineda.

Según los datos reportados por el Ministerio de Educación y la Unidad de Alimentación Escolar 'Alimentos para Aprender', las entidades que no han comenzado su operación están ubicadas en:

Amazonas, Apartadó, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Buenaventura, Cali, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chía, Chocó, Córdoba, Cúcuta, Cundinamarca, Dosquebradas, Duitama, Facatativá, Florencia, Funza, Fusagasugá, Girardot, Girón, Guadalajara de Buga, Guainía, Guaviare, Ibagué, Ipiales, Jamundí, La Guajira, Lorica, Magangué, Maicao, Malambo, Meta, Montería, Mosquera, Nariño, Neiva, Norte de Santander, Palmira, Pasto, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Popayán, Putumayo, Quibdó, Quindío, Riohacha, San Andrés De Tumaco, Santa Marta, Santander, Sincelejo, Soacha, Sogamoso, Sucre, Tuluá, Tunja, Turbo, Uribia, Valle Del Cauca, Valledupar, Vaupés, Vichada, Villavicencio, Yopal, Yumbo y Zipaquirá.

La Contraloría también manifestó que en ciudades como Barrancabermeja (Santander) donde el calendario escolar comenzó el 25 de enero, más de 19.000 estudiantes no han recibido ninguna entrega del PAE a la fecha.

“Existen casos más complejos como el del departamento de Córdoba, que a pesar de haber iniciado su calendario académico el 25 de enero, ha indicado que solo comenzará la operación del PAE hasta el 1 de marzo pues no cuenta con equipo contratado, por lo que ha retrasado la gestión con los alcaldes municipales con quienes se opera conjuntamente el programa”, puntualizó el informe.