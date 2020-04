Más de 40 colombianos fueron repatriados de República Dominicana

En un vuelo humanitario arribó a Bogotá un grupo de 45 colombianos que se encontraban varados en República Dominicana en medio de la crisis mundial por la pandemia del coronavirus, según Migración Colombia estas personas cumplieron con todos los protocolos de seguridad sanitaria para descartar síntomas del COVID-19.



Las 45 personas fueron valoradas por las autoridades de salud en República Dominicana antes de abordar el avión que los trajo de regreso a Colombia, una vez se realizó el desembarco del vuelo en Bogotá, este grupo de colombianos fue valorado nuevamente por las autoridades de salud en el Aeropuerto el Dorado.



No obstante, estas personas tendrán que cumplir con todas las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional, las cuales incluyen un periodo de aislamiento preventivo para evitar un posible contagio de la enfermedad, en caso de que alguno de los viajeros resulte se un portador asintomático del virus.



Las autoridades nacionales recordaron que el incumplimiento de esta cuarentena obligatoria acarrea sanciones penales y administrativas. Al día de hoy en República Dominicana se registran 3.755 casos confirmados de coronavirus y 196 muertes a causa del COVID-19.



Por su parte la Cancillería ha reiterado que no hay planes de repatriación para los colombianos varados en el exterior, sin embargo si se autorizarán vuelos humanitarios que sean coordinados por terceros.



En los últimos días el presidente Duque indicó que los vuelos internacionales continuarán restringidos durante varios meses, mientras que a partir del 27 de abril se autorizará la operación de algunos vuelos nacionales que cumplan con los protocolos de sanidad necesarios para proteger las zonas del país a donde no ha llegado el coronavirus.