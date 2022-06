Más de 440 mil cédulas no han sido reclamadas a menos de una semana de elecciones

A menos de una semana de realizarse la segunda vuelta presidencial, más de 440 mil colombianos aún no han reclamado sus cédulas de ciudadanía, por tal razón no podrían participar en dichos comicios.

El director de identificación nacional, Didier Chilito, invita a los ciudadanos a que se acerquen a las distintas sedes de la entidad y consulten el estado de sus documentos para que puedan hacer parte de estas elecciones y ejercer su derecho al voto.

A la fecha, Cundinamarca es el departamento que registra la mayor cantidad de cédulas sin ser reclamadas con un total de 100.563, seguida del departamento de Antioquia con un total de 63.755 documentos represados. Dentro de esta lista, los departamentos en donde hay mayor cantidad de documentos sin entregar son: Valle con 37.780, Atlántico con 21.198, Bolívar con 20.928, Santander con 18.459, Norte de Santander con 17.587.

Se le recuerda a la ciudadanía que durante esta semana habrá horario extendido en las sedes de la registraduría en Bogotá y en las principales ciudades del país, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. De igual forma y por temas de transparencia y seguridad en las elecciones, a partir del viernes 17 de junio a las 3:00 p.m. se suspende el servicio de entrega de cédulas de ciudadanía en todas las sedes de la entidad y se reanudará hasta el 21 de junio a las 8:00 a.m.

Misiones de observación electoral:

En el marco del plan de garantías para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 19 de junio, el registrador nacional, Alexander Vega, aseguró que la auditoría que harán los partidos políticos al software de escrutinio y los códigos fuente fortalece las garantías para este proceso electoral.

“No solo hacen presencia los auditores de las campañas, también están las misiones de observación electoral y las firmas de auditoría que tiene la Registraduría. Todo es un proceso transparente para que las campañas políticas y la ciudadanía estén tranquilas”, explicó.

Adicionalmente, el registrador anunció que habrá acompañamiento internacional, para conocer de primera mano estos procesos, ocho misiones de observación y más de 170 observadores acreditados para este proceso harán presencia.

Dentro de las misiones de observación y acompañamiento electoral se encuentran la International Foundation for Electoral Systems (IFES), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter, Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional) y la Association of World Election Bodies (A-WEB).