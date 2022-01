Más de 500 mil niños en Colombia están condenados a la pobreza, según Abaco

El director ejecutivo de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), Juan Carlos Buitrago, explicó que en el país hay más de medio millón de niños menores de cinco años, que ya están condenados a la pobreza.

Buitrago mencionó que “hicimos dos estudios, un primer estudio que mira la situación nutricional de los niños en Colombia y el segundo que mira las buenas prácticas que mejoran la nutrición”.

“En Colombia tenemos un poco más de 560 mil niños con desnutrición crónica, son menores de cinco años. Está demostrado que estos niños van a tener a futuro 14 puntos menos de coeficiente intelectual, cinco años menos de escolaridad y 54 % menos de ingresos en su vida adulta”, señaló el director de Abaco.

A renglón seguido, dijo que “esto significa que en Colombia tenemos más de 500 mil menores de cinco años ya están condenados a la pobreza porque la desnutrición crónica es una enfermedad irreversible. Por eso, la apuesta de los Bancos de Alimentos y de la ANDI, es acabar la desnutrición crónica y mejorar la nutrición de los niños en Colombia”.

Asimismo, dijo que “de los 21 millones de colombianos, 7,4 millones viven en pobreza extrema, esto significa que viven con $145 mil mensuales o menos, es decir que no tienen cómo comprar una canasta básica mínima de alimentos. El 54 % del país vive en inseguridad alimentaria y entonces esto tiene muchas consecuencias. Sin embargo, la que más nos preocupa es la desnutrición crónica”.

“Algunos datos importantes que encontramos es que la principal causa del hambre es la pobreza. En Colombia tenemos 21 millones de colombianos que viven con ingresos per cápita promedio mensuales de 331 mil pesos. Esto nos dice que el 42 % del país no tiene cómo comprar una canasta básica de alimentos”, agregó.

“Hay estudios del Banco Mundial que nos dicen que la malnutrición en países como Colombia puede disminuir hasta el 11 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esto mal contado, es más de 30 billones de pesos”, dijo.

Buitrago manifestó que “el hambre es una situación difícil que no solo afecta a las personas que no tienen acceso a alimentos, si no que afecta el desarrollo y la economía del país. Por eso el llamado de los Bancos de Alimentos es a que se unan a la gran alianza por la nutrición infantil”.

“Es una alianza en la que recibimos a todas las personas, organizaciones que quieran participar para que juntos trabajemos para mejorar la nutrición de los niños en Colombia. Quienes quieran vincularse a esta alianza pueden ingresar a la página de Abaco para trabajar en soluciones para que en Colombia tengamos niños más sanos, inteligentes y felices”, concluyó.