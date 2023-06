Más de 90.000 niños tendrán acceso a agua potable en zonas rurales de Colombia

La Fundación EPM sigue fortaleciendo su programa 'Agua para la Educación, Educación para el Agua', con el cual esperan beneficiar a más de 90.000 estudiantes en 811 comunidades en zonas rurales de Colombia.

Según cifras entregadas por el Ministerio de Educación, el 40 % de las escuelas rurales en Colombia, es decir, cerca de unos 957.000 niños, niñas y adolescentes, no cuentan con agua potable.

"Bueno, nosotros en la Fundación EPM estamos absolutamente comprometidos con la educación. Y sabemos que en esas instituciones educativas que no tienen agua, y tenemos acá una cifra realmente preocupante, y es que el 71% de las escuelas rurales del país hoy no tienen agua potable. Eso incide directamente en la salud de los niños y las niñas, en la cantidad de tiempo que los niños están enfermos y que no les permite asistir a clase. Y esto, finalmente, en el mediano y en el largo plazo hace que menos niños se gradúen del colegio", comentó Viviana Puerta, directora de la Fundación EPM.

Los últimos proyectos de potabilización realizados benefician con agua potable alrededor de 1.300 personas de Pizarro en el Chocó, a más de 900 habitantes del municipio de Toluviejo en Sucre, a 900 personas en Santander y a 200 habitantes de la vereda Alto Carito del municipio de Necoclí.

“En la Fundación EPM estamos comprometidos con llevar agua potable a esas poblaciones en donde niños, niñas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, y que en algunos casos tienen que caminar entre 30 a 40 minutos para poder estudiar y, al llegar a la educación educativa no cuentan con este recurso básico para poder hidratarse”, expresa Puerta.

Según el Ministerio de Educación, no tener agua potable incide en los niveles de asistencia de los estudiantes, puesto que consumir el agua contaminada genera enfermedades como el cólera, diarrea, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea, entre otras.

“Lo que finalmente en el mediano y largo plazo genera que menos niños se gradúen del colegio”, señala la directiva de la Fundación EPM.

Colombia tiene un gran reto y es poder llevarle agua potable a 3,2 millones de personas en todo el territorio nacional. Precisamente, el Ministerio de Vivienda trabaja en la consolidación de estrategias que permitan mitigar este déficit de accesibilidad.