Más de 9.8 millones de vehículos se movilizarán por el país durante receso escolar

Se lanzó la estrategia de movilización para garantizar la seguridad y la conectividad de las personas, y prevenir la ocurrencia de siniestros viales en todo el país durante la semana de receso escolar, que se extenderá hasta el próximo 17 de octubre, días en los que se prevé que por las diversas carreteras del país se movilicen cerca de 9.811.000 vehículos.

En los aeropuertos, se estima una movilización cercana a los 2.000.000 de pasajeros, que equivaldría a un aumento del 60% frente a la Semana de receso del año pasado. Se espera una movilización de cerca de 680.000 pasajeros desde y hacia destinos internacionales, y cerca de 1.320.000 pasajeros desde y hacia destinos nacionales.

Por su parte, en terminales terrestres se proyecta una movilización de 3.546.938 pasajeros, un incremento del 25% con relación al mismo periodo de 2021.

Durante estos días, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional tendrá dispuestos de cerca de 5.600 hombres y mujeres en 110 puestos de control, para brindar seguridad, movilidad y prevención de la siniestralidad en toda la red vial nacional.

A nivel de equipos, contará con 262 alcohosensores, 174 radares de velocidad, 30 estaciones totales de topografía, 62 unidades móviles de criminalística y 5 buses aula.

“Nuestra recomendación a los conductores como siempre es: no exceder los límites de velocidad, no conducir bajo ningún motivo en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, no realizar maniobras peligrosas en la vía, no utilizar elementos distractores, como dispositivos móviles, a la hora de conducir y realizar pausas activas si los recorridos son largos”, aseguró el Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Brigadier General Wilson Javier González Delgadillo.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, además del seguimiento especial en 61 municipios, también tendrá ocho mesas de articulación regionales donde tienen participación el Ministerio de Transporte, Invías, la ANI, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, la Superintendencia de Transporte, representantes de autoridades y organismos de tránsito locales, y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), para responder de manera inmediata en caso de presentarse emergencias.

El Invías ha dispuesto 1.165 operarios (756 de planta y 409 adicionales) para apoyar el cobro en las 35 estaciones de peajes que la entidad tiene a su cargo, lo que garantizará una transitabilidad efectiva y sin contratiempos por todo el territorio nacional.