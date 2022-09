Más del 50% de los hogares considera difícil acceder a un empleo, según el Dane

La más reciente encuesta de Pulso Social, elaborada por el Dane, reveló que el 56.4% de los hogares encuestados manifestó dificultad para acceder a oportunidades laborales, para el 55,4% era difícil acceder a la justicia y para el 37,8% al sistema salud.

Frente a la pregunta: “¿en qué actividad ocupó la mayor parte del tiempo la semana pasada (los últimos siete días)?”, el 51,1% de los jefes de hogar contestaron que estaban trabajando y el 34,6% que estaban dedicados a oficios del hogar.

Por otro lado, el 49,9% de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades considera que las actividades de trabajo que realizan no están relacionadas con la formación educativa que obtuvo en el pasado y el 51,4% afirma que la educación que recibió en el pasado es adecuada para logras sus aspiraciones laborales.

El 94,0% de los jefes de hogar opinan que actualmente en Colombia hay desigualdad en el ingreso de entre pobres y ricos. Al mismo tiempo, en una escala del uno a cinco, en donde uno es nada y cinco mucha, el 47,5% cree que el Estado tiene mucha responsabilidad en reducir las diferencias en ingresos entre pobres y ricos, el 30,1% cree que la responsabilidad es principalmente de las empresas privadas y el 23,9% lo atribuye a las personas de altos ingresos.

Frente a la situación económica, el informe reveló que el 65,3% de los y las jefes de hogar dijo que no tenían en ese momento mayores posibilidades con que comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., y el 80,1% no tenía posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos.

Mientras tanto, el 45,4% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en agosto pasado que la situación económica de su hogar era peor, en comparación con la vivida 12 meses atrás y para el 36,2% era igual.