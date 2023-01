Más estafados con negocio para 'ser su propio jefe': reconocidos influencers lo promocionaban

Muchas personas han escuchado que algún amigo o conocido en redes sociales le recomienda invertir plata en plataformas de trading, asegurando que podrían ser sus propios jefes y tener altas rentabilidades de dinero sin necesidad de salir de casa, evitando así trabajarle a alguien más. Este discurso es repetitivo y algunos son bastante insistentes para que alguien más se una al negocio.

A pesar de esto, muchas personas son escépticas y no invierten su dinero, principalmente porque si fuera un tan buen negocio, no estarían detrás de las personas para que se metan. No obstante, otros se dejan convencer de promesas y al no conocer bien del tema terminan perdiendo sus ahorros que con tanto esfuerzo han juntado.

Recientemente, Nicolás Arrieta, reconocido 'youtuber' y creador de contenido bogotano, ha utilizado sus redes sociales para exponer presuntos fraudes piramidales cometidos por marcas, quienes, según él, han utilizado a influenciadores para convencer incautos a invertir en estos negocios.

Sus videos más recientes han estado relacionados con el broker OmegaPro, que de acuerdo con la Superfinanciera tienen un modelo de negocio en el que aseguran operar en el mercado Forex, actividad que para ser realizada en del territorio nacional requiere de la autorización con la que no cuenta..

Por esa razón, recientemente la Superintendencia Financiera de Colombia recordó que la publicidad y promoción de productos y servicios para inversiones en el mercado Forex adelantados a nombre de la firma extranjera OMEGAPRO o de cualquiera de sus denominaciones OMP, OMP Money, Inversión digital, Digital Group, Nueva Economía Digital, Negocios Digitales, El efecto Omega, Alpha Pro, Imperio Nativo o Dreamers no cuentan con las autorizaciones necesarias para ser ofrecidos en el país.



Por tratarse de una plataforma que opera a nivel mundial, alojada fuera de la jurisdicción colombiana y de la que se desconoce su domicilio y el nombre de las personas responsables, la Superintendencia multó contra las personas naturales a quienes se les ha comprobado que realizan actividades de promoción no autorizada de productos o servicios propios del mercado de valores adelantados, en esta oportunidad, a través de la firma OMEGAPRO.

A pesar de estas advertencias, algunos siguen invirtiendo y denunciando. Arrieta mostró el caso de un sujeto que metió $500.000 con la promesa que en año y medio recibiría $1.500.000. Ahora no le responden por el dinero que invirtió, y claramente tampoco por las ganancias prometidas. Como este, hay decenas de casos.

Influencers implicados

En su momento, la Superfinanciera anunció más investigaciones a personas naturales o jurídicas que ofrecen sin autorización en el territorio nacional los productos y servicios de la plataforma OMEGAPRO quienes podrán ser objeto de medidas administrativas y cautelares, así como multas de carácter pecuniario.



"Recuerde que al ser OMEGAPRO una firma del exterior no cuenta con la supervisión y vigilancia de esta Superintendencia, que no se conoce organismo o autoridad internacional a la cual pueda acudir cuando se incumplan las promesas de devolución de recursos y los pagos de beneficios o rentabilidades y que no se ha identificado un domicilio cierto de la firma o la identidad de sus responsables", dijeron desde la entidad.

Recientemente, Chenny Andrea Ramírez Álvarez, más conocida en redes sociales como Chenny Álvarez, usaba sus redes sociales para promocionar los paquetes de OMEGAPRO, por lo cual, la SuperFinanciera le ordenó la suspensión inmediata de este ejercicio.

"Se le ordena además retirar y abstenerse de continuar publicando contenidos en todos los medios de promoción o publicidad empleados, incluidas sus redes sociales", indicó la entidad.

Cabe recordar que hace unos meses Arrieta también denunció que varios creadores de contenido habrían estafado a más de 100 personas por medio de la plataforma ‘King Power’. La polémica se hizo viral, luego de que se le vinculara a Yeferson Cossio y a su hermana Cintia promocionando la presunta red de estafas.