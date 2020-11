Más renuncias en Revista Semana: María Jimena Duzán y Vladdo

“No es para mí una decisión fácil, pero bajo la nueva dirección, es evidente que esta publicación tomará un rumbo muy diferente y dejará de ser la revista a la cual me sentí orgulloso de pertenecer durante la mayor parte de mi vida profesional”, señaló.

Ruby Pérez, la directora de Semana Sostenible, también anunció su dimisión a la revista, ante los cambios anunciados en las últimas horas.

“Nunca me sentí tan orgullosa de estar en un medio como en Semana. Eso fue hace 3 años. Nunca fui tan feliz como cuando me dijeron que dirigiera Semana Sostenible hace un año largo. Eterno agradecimiento a Alejandro Santos y a María López. Sueño cumplido. Yo también me voy”, anunció desde su cuenta de Twitter.

Paradójicamente, justo el día en que recibieron el premio Rey de España por su trabajo ‘Operación Silencio’ también renunciaron José Monsalve, Johanna Álvarez y Jaime Flórez, parte del grupo de investigación que lideraba Ricardo Calderón.