Matador se defiende de De la Espriella con caricatura de su hijo, pero le llueven críticas

Hace algunos días el reconocido abogado, Abelardo de la Espriella, reveló un audio de la denuncia de una mujer, quien aseguraba ser víctima de agresiones físicas por parte del caricaturista, Julio César González, más conocido como ‘Matador’.

Le puede interesar: Familia que abusó de joven en Mosquera fue capturada en discoteca del norte de Bogotá

Tras el rechazo que esta publicación generó en redes sociales, se conoció que el diario El Tiempo, medio para el que Matador trabajaba, tomó una importante decisión.

“Me sacó todas mis cosas, me las tiró por todo el apartamento, yo como pude me safé y me fui para la otra habitación y allá me pegó otra cachetada, me apretaba el cuello y me decía que me callara que yo era una perra y ahí me pegó una patada en la pierna izquierda. Me encerré en el baño y les dije a los de la portería que llamaran a la Policía”, se escucha en el audio publicado por De la Espriella.

Incluso el abogado pidió a la Fiscalía reabrir el caso para que Matador “pague por su delito”.

Después de que Matador fuera sacado de El Tiempo por las denuncias, aseguró que: "Celebran mi caída los corruptos que siempre ataqué con mi lápiz y me despiden por un error personal que cometí y enmendé. Nunca bajen la cabeza ante el poder”, señaló el caricaturista.

La caricatura del hijo de Matador

Ahora, esta semana, el caricaturista publicó un dibujo que hizo su hijo sobre Abelardo de la Espriella, en el cual dice que el abogado está avergonzando a su familia y lo dibuja maltratando gatos, un hecho que Matador le ha criticado varias veces.

"Mi hijo Mateo de 8 años, ha hecho varios dibujos esta semana donde descarga su enojo y su dolor contra Abelardo de la Espriella, él ha llorado, pero a través de la caricatura trata de ponerle humor a la vaina. Es un niño fuerte y lo amo. Me gustó el detalle de los zapatos", escribió el caricaturista.

Le puede interesar: Exesposa de Hassam, entre lágrimas, se destapó y contó los maltratos del humorista

No obstante, le han llovido críticas por esta publicación, dado que consideran que no debería inmiscuir a su hijo en este asunto. "Tiene que ser uno muy ruin en la vida para meter a un niño en los problemas de los adultos", "Un niño de 8 años que dice que le violan la intimidad, que ha aprendido que ser un -ista es malo, que usa a Hello Kitty como herramienta de agresión y que tiene acceso a noticias de matanzas gatos, es un niño viviendo un entorno insano de maltrato psicológico. Deplorable.", son solo algunos de los comentarios.

A continuación el dibujo: