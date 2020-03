Matrimonios y más trámites que afecta el coronavirus

Algunas notarías de Bogotá están viviendo una especie de 'cuarentena' por el descenso de trámites, pues de forma diaria se atendían más de 300 personas. Por causa del coronavirus, en estos lugares se han presentado cancelaciones, incluso de matrimonios.

De acuerdo con la notaria Claudia Lucía Rojas, esto es un ejemplo de solidaridad ante el riesgo existente por causa de la pandemia.

“Por ejemplo, mañana teníamos un matrimonio a celebrarse entre dos personas jóvenes. Ella tiene 26 años y él tiene 31. Ellos llamaron a cancelar su trámite comentando que lo hacen específicamente por el coronavirus”, indicó la funcionaria.

Lea también: Gobernación de Cundinamarca decreta toque de queda en todo el departamento

Agregó que “esto nos parece una manifestación ejemplar de autocuidado con los usuarios, que es el espíritu que anima la prestación del servicio para nosotros. Estamos cuidándonos nosotros y estamos cuidando muchos usuarios”.

La notaria Claudia Lucía Rojas indicó también que los servicios se siguen prestando pero bajo algunos lineamientos que permitan proteger a los usuarios y trabajadores.

“La Superintendencia (de Notariado y Registro) ha sido muy concreta al decir que los notarios pueden seguir dos horarios de prestación de servicios, que van desde las 8 a.m. – 1 p.m., y de 1 p.m. – 6 p.m., quienes lo elijan. No habrá prestación de servicios los sábados hasta el 30 de mayo”.

Le puede interesar: África, el continente menos afectado por el coronavirus

Puntualizó también que solo se está atendiendo a un interesado por escritura pública: “No se desplacen a las notarías con toda la familia ni con los niños. No estamos prestando servicios de registro de nacimiento en clínicas, no estamos prestando servicios de autenticación en domicilios a menos que sea absolutamente necesario”.

Las órdenes de escritura también hacen parte de algunos de los trámites cancelados por usuarios de notarías. De acuerdo a funcionarios la decisión de muchos es porque están acatando la recomendación del distanciamiento social promovido por el Gobierno Nacional como contención del Coronavirus.