Mauricio Tobón manda mensaje 'cifrado' contra sus contendores

Tobón ha sido un crítico desde hace varios años de la forma de hacer política y ejercer los cargos públicos que tienen algunos personajes en Colombia y especialmente en Antioquia.

“Los mismos que ya nos han gobernado, esos mismos que dejaron que las vías se acabaran, que la atención en salud llegue a un estado lamentable, que el hambre aumente, que la calidad en la educación disminuya y que la corrupción se pasee sin pudor por la firma de los contratos públicos, son quienes hoy vuelven a posar de salvadores y a punta de mentiras, y propuestas absurdas, quieren regresar al poder”, dijo.

Y agregó: “Antioquia hoy pasa por una situación económica difícil y requiere un gobernante que sepa administrar bien los recursos y que tenga el carácter de quitarle la chequera a los corruptos. Con el presupuesto bien invertido, Antioquia tendrá más y mejor educación, buena salud, proyectos de infraestructura sin sobrecostos y un mar de oportunidades para potenciar el turismo”.

De acuerdo a Tobón, en caso de ser elegido gobernador, trabajará para recuperar la seguridad, con decencia y luchando contra la corrupción.

“Nuestro gobierno será de cara a la ciudadanía, no le debemos nada a la politiquería y por eso gobernaremos sin ataduras, haciendo rendir la plata y generando las grandes transformaciones, las reales, que necesita Antioquia. A los politiqueros les dejo un mensaje: no nos echen más carreta a los antioqueños, que nosotros no somos bobos”, puntualizó Tobón.