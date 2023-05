Mauricio Tobón promueve consulta popular para elegir por Colombia como país Federal

“Este hecho se convertiría en un mandato popular para el Presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República, quienes tendrían que entrar a desarrollar las acciones jurídicas para cumplirle a los colombianos y empezar la construcción de una Nación Federada”, señaló.

El líder político regional recalcó además que es necesario que Colombia, para salir del atraso del centralismo, dé el paso hacia un modelo federado.

Indicó que las próximas elecciones regionales son el escenario ideal para que los colombianos “decidamos si queremos que nuestro país pase a ser una Nación federal”.

“Por muchos años he creído que federados estaremos un paso más cerca del desarrollo. He hecho esta propuesta, que ha tenido bastante eco en la opinión pública, la cual considera, al igual que nosotros, que el centralismo, está agotado y no es capaz de cumplirle a las regiones, por eso hoy Colombia es un país más pobre en el que el 15,5% de su población aguanta hambre”, dijo.

Tobón ha indicado que una Nación Federada permite gestionar de manera más rápida y efectiva los problemas, lo cual ayudaría a solucionarlos efectivamente brindándoles a los ciudadanos una mayor calidad de vida.