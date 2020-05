Mayores de 70 años podrán salir tres veces a la semana por 30 minutos

Desde el próximo 1 de junio empieza el aislamiento preventivo inteligente en Colombia, y el Gobierno empieza a dar libertades para los niños menores de 6 años y los adultos mayores de 70 años.

Los menores de entre 2 y 5 años podrán hacer actividad física al aire libre, tres veces a la semana, por 30 minutos cada día.

En el caso de los que tengan entre 6 y 17 años, se amplió en media hora el tiempo diario. En ese sentido, podrán salir tres veces a la semana, una hora cada salida.

En ambas situaciones, por ser menores de edad, deberán estar acompañados por sus padres y/o personas encargadas.

Además, los adultos de entre 18 y 69 años podrán salir dos horas diarias para hacer actividad física.

Por último, los adultos mayores de 70 años y las personas con enfermedades que las hagan vulnerables al coronavirus tendrán la posibilidad de salir tres veces a la semana, media hora cada día.

Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud, aclaró que serán los alcaldes los encargados de definir los horarios de salida.

De otro lado, el presidente Iván Duque fue enfático en decir que los eventos masivos no se reactivarán: "No tendremos bares, no tendremos discotecas y los restaurantes seguirán operando para domicilios o para recoger pedidos". Esta parece ser una respuesta a los alcaldes que están insistiendo en alternativas para reabrir bares y discotecas. Por lo pronto, el Gobierno solo ha hablado de reapertura de centros comerciales y de que Medellín es el piloto en ese aspecto para el país.

"Salvo las excepciones, todos debemos estar en casa. Tendremos un poco más de libertad, pero quiero hacer énfasis: este es el mes donde todos debemos asumir ese gran compromiso de ir recuperando esa vida productiva con gradualidad que se va determinando con las autoridades locales", agregó Duque.