Mazda MX-30, el primer vehículo eléctrico de la marca llega a Colombia

Complementos de seguridad y confort

Como parte de la experiencia única de manejo de Mazda, bajo la filosofía Jinba-ittai, Mazda MX-30 incluye la avanzada tecnología Electric G-Vectoring Control Plus (e-GVC Plus), orientada a brindar una dinámica de conducción precisa y confortable, pues logra una transición suave en correcciones de dirección o en curvas, asegurando que el comportamiento del vehículo sea siempre natural y agradable. Adicionalmente, incorpora una pantalla táctil ubicada en la parte delantera de la consola flotante la cual permite que las personas personalicen la temperatura del habitáculo.

Mazda MX-30 cuenta con los últimos desarrollos de la marca en seguridad activa, pasiva y proactiva, para brindar una experiencia de conducción confortable y una sensación de control total.

Mazda MX-30 utiliza tecnologías orientadas a mantener al conductor en alerta, sin sacrificar una conducción natural, divertida y sin esfuerzo, utilizando modernos equipos y sensores que apoyan sus decisiones y que hacen parte del sistema de seguridad proactiva i-Activsense. Este sistema, propio de la marca japonesa, incorpora en Mazda MX-30 algunas novedades como la Alerta de Tráfico Cruzado Adelante (FCTA) y el Sistema de Monitoreo del Conductor (DM), el cual detecta cambios en los gestos faciales producto de la fatiga y la somnolencia, mediante el uso de la cámara de control del conductor, animándolo a tomar un descanso a partir de indicaciones de advertencia en el tablero de instrumentos y una alarma sonora. Otras funciones disponibles son el Sistema inteligente de iluminación Frontal (ADB), Asistencia de permanencia en carril (LAS), Alerta de atención del conductor (DAA), Asistencia de frenado delantero y trasero (SBS), Sistema avanzado de monitoreo de punto ciego (BSM), Monitor Vista 360°, Control de Velocidad Crucero Adaptativo, Asistencia de Crucero y Tráfico, entre otras.

En materia de conectividad, Mazda MX-30 cuenta con una interfaz mejorada de Mazda Connect, la cual amplía la forma en la que las personas interactúan con el vehículo. El ecosistema de conectividad contempla dos pantallas: una central de 8,8” ubicada en la parte superior del panel de instrumentos, garantizando una visualización intuitiva, y otra TFT LCD de 7” ubicada en el tablero de instrumentos, para mostrar información relevante de una manera clara y concisa, visualización que se complementa con la pantalla activa de conducción con proyección en el panorámico.

Todas las operaciones de Mazda Connect se controlan de forma rápida y precisa por medio del Botón Multicomando, el cual se encuentra ubicado en la consola central del vehículo garantizando una interacción natural. Este sistema permite una operación intuitiva y precisa de acceso a las diferentes facilidades que ofrece el vehículo.

El equipo de sonido Bose de doce parlantes y calidad premium eleva a una nueva dimensión las prestaciones sonoras y el placer de escucha. Utiliza la innovadora configuración del sistema Bose BassMatch para producir sonidos de baja frecuencia de una manera más profunda e impactante logrando una experiencia más nítida en todo el habitáculo.

Premios y reconocimientos

Mazda MX-30 ha sido reconocida en varias oportunidades por su calidad, donde la filosofía de diseño Kodo no solo ha marcado la diferencia, sino que ha sido aplaudida por los expertos y fanáticos de la industria automotriz a nivel internacional. Algunos de los premios más representativos que el primer vehículo eléctrico de la marca ha recibido son:

- Red Dot Award 2020: reconocimiento por diseño, funcionalidad y ergonomía.

- World Design of the Year in Japan 2020-2021.

- EuroNcap 2020: 5 estrellas en pruebas de seguridad

- Premios Motor Axel Springer 2020: Mazda MX-30 fue reconocida como la mejor SUV Compacta en España.