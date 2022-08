Me atrevería a decir que no existe la figura de acogimiento en el país: experto

Más información: Pérdidas por invasiones de predios en el norte del Cauca superan los $100.000 millones: Procaña

“Acá lo que se está planteando es la posibilidad de una paz total no solo con quiénes delinquen políticamente, sino con quienes organizadamente practican el narcotráfico que es uno de los problemas más graves que tiene Colombia. No va a ser un sometimiento, porque esas organizaciones consideran que no es suficiente”, añadió.

Finalmente, el experto señaló que “en últimas será el juez constitucional el que diga si se está manteniendo el concepto de política criminal, de castigo penal, de proporción de pena y que estamos protegiendo a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad”.