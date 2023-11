"Me encanta el sancocho": Petro habla de polémica por el mercado que hacen en Presidencia

Esta semana se confirmó el incremento que tendrán muchos alimentos ultraprocesados y muy consumidos por los hogares como galletas, queso, salchichas, entre otros. El impuesto será de forma progresiva: este año se empezó con un incremento del 10%, en 2024 aumentará sal 15% y para 2025 llegará al 20% definitivo.

Por cuenta de este incremento, el senador JotaPe Hernández denunció en el Congreso que el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez son hipócritas, dado que gasta más de 30 millones de pesos en productos que ellos mismos gravaron con estos impuestos saludables.

Hernández mostró un derecho de petición contestado por el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), en el que se revela la lista de mercado que cada tres meses se hace para las casas privadas del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

Según el legislador, el mercado de los dirigentes está compuesto en gran parte por los alimentos que hoy fueron gravados con más impuestos debido a la reforma tributaria.

“Se gastan más de cuatro millones de pesos en quesos, tres millones 500 mil en gaseosas, 2.643.000 en productos de panadería, 2.420.000 en procesados, 1.500.000 en salchichas, otro 1.300.000 en salsas, 1.200.000 en jamón y así sucesivamente entre empanadas, galletas, enlatados, jugos, chocolatinas, yogurt, harinas, para un total de 30 millones de pesos”, reveló.

Petro responde a la polémica

Después de que muchos opositores criticaran a Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez por el gasto en mercado y en productos ultraprocesados, el presidente le respondió a Jotape calificándolo como de extrema derecha y diciendo que es un mercado para mucha gente.

"Ya que se interesan en mis gustos culinarios, confieso: detesto la leche y los productos lácteos. Hago un buen spaguetti a la matriciana, y de los 30 millones que habló tan profundamente el otro senador de la extrema derecha, comen 40 personas cotidianamente, fuera de las personas que vienen en delegaciones, visitas y reuniones que se hacen", escribió Petro en sus redes sociales.

Finalmente, aseguró que el gasto en mercado es menor al de los últimos tres Gobiernos: "De todas maneras, menos que en los tres últimos gobiernos. No soy glotón, soy parco en el comer y me encanta el sancocho y ese me encantó", concluyó.

