“Me pongo a disposición de la Fiscalía": Nicolás Petro tras declaraciones de su exesposa

Ante la solicitud realizada por el presidente Gustavo Petro, de investigar a su hermano Juan y a su hijo mayor, Nicolás, para determinar posibles responsabilidades sobre presuntos acercamientos no aprobados con organizaciones al margen de la ley en el marco de la 'paz total'; Nicolás, actual diputado de la Asamblea del Atlántico, se puso a disposición de la entidad en las indagaciones desarrolladas.

“Me pongo a disposición de la Fiscalía General de la Nación en lo que requiera para fines de ratificar mi inocencia frente a estas vinculaciones”, precisó en un comunicado.

No obstante, según el presidente: "Quien quiera interferir en el propósito de lograr la paz, o sacar provecho personal de esto, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia".

Le puede interesar: "Me esposaron y me apuntaron": cantante barranquillero denunció abuso policial

Manifestó además que su gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Al encontrase en la construcción de los mecanismos legales para que las agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios.

“La proyección de la vida es una prioridad”, indicó el presidente. Entre tanto, el diputado aseguró que ni antes, ni durante ni después de la campaña presidencial, ha estado vinculado con el tema de paz total ni ha recibido favor político, personal o económico de personajes cuestionables.

Sobre las declaraciones entregadas por su expareja sentimental Daysuris Vásquez, en las cuales lo acusa de haber recibido dinero para su campaña, por parte del condenado por narcotráfico, Samuel Santander y del empresario el 'Turco Hilsaca', indicó no conocerlos.

Le puede interesar: Él recibió dineros ilegales para campaña de su papá: exesposa de Nicolás Petro

“No he tenido tratos ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa ni indirectamente”, afirmó. A juicio del diputado, todas estas aseveraciones, no son más que “ataques políticos para destruir su trabajo”.

Anunció acciones legales y jurídicas pertinentes.