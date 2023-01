Se conocen las primeras reacciones tras la divulgación de un comunicado del ELN, en el que señalan que hay imposiciones por parte del Gobierno Nacional a un cese bilateral al fuego y advierten que hay una crisis en la mesa de diálogo.

En diálogo con RCN Radio, el senador Ariel Ávila señaló que "después del anuncio donde no se entendió el cese bilateral al fuego, que no existía y que el ELN desmintió, ahí no había una crisis dentro de ese proceso. Sin embargo, según el comunicado del ELN, hay unos intentos de imposición y eso si pone en aprietos el proceso. Todo se tiene que hablar en la mesa, todo se tiene que comunicar bilateralmente y hay que tener paciencia".

Para el senador y analista político, la reunión extraordinaria entre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro, sí puede enviar un mal mensaje a la mesa de diálogo.

Le podría interesar: "La mesa de diálogo está en crisis", advierte Comando Central del ELN

"Me preocupa que el viaje a Venezuela haya tenido una intención de presionar al ELN para abrir la mesa. Yo creo que se cometió un error al comunicar el cese bilateral, pero no se puede seguir cometiendo errores. Presionar por fuera de la mesa no es una buena estrategia y menos cuando está comenzando.", comentó.

Sin embargo, Ávila es positivo frente a un futuro cese bilateral y un posible acuerdo con esta agrupación, pero es consciente que el Gobierno Nacional debe frenar la "seguidilla de errores, lo cual sí pondría en peligro los diálogos con este grupo armado ilegal.

Para el senador, el Gobierno Nacional debería adelantar el segundo ciclo de diálogos y sentarse a calmar a las partes del ELN para darle continuidad a estas conversaciones.

Por si se lo perdió: Petro llega a Chile para coordinar estrategias regionales con Boric

"Yo creo que hay que esperar hasta el 23 de enero o si se puede adelantar unos días ese segundo ciclo y sentar las bases del cese bilateral y esperar que esto haga efecto", dijo.

Por ahora el Gobierno Nacional no se ha pronunciado sobre este comunicado y se espera que un vocero de la mesa de diálogo dé un parte de tranquilidad ante esta crisis que hay en el proceso de paz.