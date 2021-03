Menos del 3 % de los hogares en Colombia cuentan con un seguro exequial

Pese a que la muerte es lo único seguro en la vida y que la tasa de mortalidad creció un 22% según datos del Departamento Nacional de Estadísticas (Dane) por cuenta de la pandemia, solo el 2.7% de los hogares tienen un plan exequial que cubre los gastos funerarios, que pueden costar entre 5 y 8 millones de pesos.

Según Mario Cruz, director de vida y personas de Fasecolda, a pesar de la amenaza que representa la propagación de la covid-19, en el último año las ventas de seguros fúnebres cayeron un 15%.

“En Colombia cerca de 385 mil familias tienen un seguro fúnebre, eso equivale al 2.7% de los hogares. Esto da muestra de las desprotección financiera y más en un contexto como el actual”, dijo .

El directivo precisó que "los seguros exequiales son importantes por dos razones: la primera es económica, porque se trata de una protección financiera para los hogares que pierden un ser querido, ya que se cubren todo los gastos y los servicios asociados con las exequias de las personas".

Agregó que "en segunda instancia tiene que ver con la parte espiritual. El alivio que sienten los seres queridos al poder darle una despedida digna a ese ser querido”.

Sin embargo, el experto manifestó que los cobros de las pólizas exequiales sí aumentaron al pasar del 34% en el 2019 al 45% en el 2020.

¿Porqué las personas le apuestan poco a este seguro?

De acuerdo con Óscar Rodríguez, asesor comercial del sector de seguros, esto sucede porque las personas ven la muerte como algo lejano y no tienen en cuenta los costos de un funeral.

“La gente tiene poca conciencia frente al tema de los seguros, piensan que la muerte es algo lejano y cuando llega el momento, incluso tienen que recurrir a deudas bancarias para dar cristiana sepultura a su ser querido”.

¿ Qué tan costosos son los seguros?

José Pioquinto, asesor de seguros del Estado, señaló que este tipo de seguros son accequibles para los hogares, ya que cada vez tienen más cobertura.

“Los pueden adquirir por grupos familiares y pueden incluir a varias personas. Cada vez más han mejorado este tipo de pólizas, justamente para que estén al alcance de los hogares", dijo.

Sin embargo, ciudadanos como Cristina Ferrer no ven como prioridad estas pólizas y cuando se trata de recortar gastos es lo primero que suprimen.

"Tuve una póliza exequial pero tuve que recortar gastos y no estaba dentro de mis prioridades, aunque estoy evaluando volverla a adquirir", dijo.

Entre tanto, Sebastián Amaya sostuvo que "no tengo confianza en estos seguros, pues he visto como personas que los tienen a la hora de usarlos deben pagar un excedente, ya que hay cosas que no cubren pero que la persona ni sabía".

El desempleo es otra causante para que las personas eliminen gastos que no son considerados esenciales, como el caso de Natalia García, quien aseguró que " tuve este seguro pero lo tuve que suspender porque me quedé sin empleo ".