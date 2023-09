“Mi Propósito no es armar una polémica”: Claudia López a Petro

Al término del consejo de seguridad que se desarrolló en la localidad de Kennedy, entre los gobiernos Nacional y Distrital, la alcaldesa Claudia López se pronunció sobre las modificaciones de las transferencias monetarias para las poblaciones vulnerables en Bogotá.

”Lastimosamente, no llegamos a ningún acuerdo con el presidente Gustavo Petro, tenemos un desacuerdo en la modificación de las transferencias monetarias de la Nación. El señor presidente nos dice que sus políticas son distintas, nos ha explicado en qué consisten su política. Nos ha pedido apoyo para fortalecer no transferencias monetarias sino empleo, crédito y conectividad popular, en eso no coincidimos. No habrá cambios para Bogotá, desafortunadamente. Asumimos la decisión, mi propósito no es armar una polémica”, dijo López.

La Alcaldesa añadió que espera que el Gobierno Nacional replantee otra estrategia sustituta en cuanto a las transferencias monetarias, ya que han ayudado a cerca de 360 mil personas que se encuentran en condición de pobreza en el país.

En el encuentro entre el Presidente y la Alcaldesa también se habló de educación, el presidente Gustavo Petro se comprometió con la alcaldesa Claudia López en apoyar, desde la Nación, con recursos importantes para abrir nuevos 70 colegios, que representan 60mil cupos nuevos.

“Luego aumenta en una proporción importante la capacidad del distrito en lograr lo que es una orden constitucional y es que la niñez, la infancia, la infancia primera después de los tres años pueda empezar a adquirir procesos educativos”, agregó Petro.

Recalcó que la niñez en la capital es la prioridad para el Gobierno. “Programas como Ser Pilo Paga pues no son propiamente los ejes de lo que nosotros queremos hacer”, dijo ya en materia de educación superior. “Porque han terminado realmente con dinero público subsidiando la universidad privada y generando una deuda al estudiante”, añadió.

Finalizó señalando que se buscará “transformar la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) en un campus universitario verde, y a eso aquí le han llamado el multicampus Suba”.

Esa transformación le costará unos $317.000 millones “que la Nación va a poner para que se vuelva una realidad para la juventud de Suba”.