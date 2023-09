Migrantes están denunciando abuso de Fuerza Pública en el Tapón del Darién

El Tapón del Darién es una región ubicada en la frontera entre Panamá y Colombia, que se extiende a lo largo de 112 kilómetros y ocupa el 13% del territorio de Panamá.

Es también conocido por ser una zona propicia para el paso irregular de migrantes y el narcotráfico. La enorme avalancha de migrantes a través del Darién está alimentando un creciente problema político en Estados Unidos.

Esta región es considerada una de las más intransitables y peligrosas de América Latina debido a su densa vegetación y a la complejidad que plantea una selva impenetrable.

La FM de RCN está haciendo la ruta de los migrantes y estuvo en Necoclí recogiendo testimonios de las personas. Varios denunciaron los abusos de la Fuerza Pública durante los recorridos.

“Aquí trabajando con un poquito de plata que me quedó de lo que me estafaron. Yo fui estafado, me quitaron plata los policías”, indicó un migrante.

Otro migrante de Ecuador dijo que la Policía los paró un rato cuando estaban haciendo el recorrido.

Diariamente, salen uno 2.000 migrantes, entre niños y adultos, desde Necoclí rumbo a la peligrosa selva chocoana.