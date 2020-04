Luego de que muchos ciudadanos venezolanos fueran sacados de sus lugares de residencia en Bogotá por no tener cómo pagar el arriendo diario, algunos de ellos decidieron madrugar este lunes 6 de abril para regresar a su país.

Aseguran, no hay condiciones de trabajo y de alimento para ellos que vivían de lo que podían hacer diariamente. “Vamos hacia Cúcuta a pie, decidimos irnos porque nos sacaron y tenemos miedo de que esto se extienda, no hemos recibido ayudas, nos dieron la espalda, ni Migracion Colombia ni Alcaldía, no tenemos nada”, dijo José Noriega.

Lea también: Se inician comparendos pedagógicos en Transmilenio por no usar tapabocas

“Yo vendía maní en la carrera séptima y con todo esto pues me quedé sin trabajo y ahora no tengo como pagar, no tenemos trabajo fijo, no tenemos comida, no tenemos ayudas (...) como yo son varios estamos con niños, equipaje y todo vamos a ver qué, pero no aguanta que nos hayan dado la espalda, también somos personas”.

Otra de las migrantes añadió que “estoy con mis tres hijos vivíamos ahí en Santa Fe y nos sacaron y nadie hizo nada, nos dejaron solos, yo vendía en los buses y pues ahora no nos dejan, no tengo como darle de comer a mis hijos, no sé si en Venezuela vayamos a estar igual o peor, pero por lo menos estamos con la familia”.

El gobierno activó un corredor humanitario para que los venezolanos pudieran pasar a su país, ante el cierre de fronteras y el confinamiento general impuesto para intentar contener la expansión del virus. Este domingo los agente de migración estuvieron verificando que los extranjeros que partieron de Bogotá "estén regresando de manera voluntaria".