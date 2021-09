Migrantes venezolanos que inicien la segunda fase del Estatuto tendrán documentación en un mes

Este miércoles 01 de septiembre se inició la nueva fase del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, con el fin de brindarles garantías a estos ciudadanos que llegaron al país en busca de un mejor futuro por la situación que vivían en Venezuela.

Esta nueva etapa denominada ‘Biométrico Digital’ consiste en la toma de huellas, fotografías y demás datos biométricos, para permitir la identificación del migrante.

Le puede interesar: Pico y placa solidario en Bogotá: Puede pagar el día, mes o año dependiendo de su carro

De acuerdo con el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, el extranjero que realice este proceso de la fase 2, tendrá su identificación en un mes.

“Luego del proceso realizado en esta segunda fase, nuestro hermano venezolano recibirá en aproximadamente un mes, su documento de identificación plástico”, manifestó Espinosa.

Agregó que “ya son más de un millón de personas que hacen parte de todo este proceso. Sin embargo, tenemos todavía una meta de 600 mil personas que tienen que sumarse a este esfuerzo”.

Puede leer: ¿Cuántos migrantes venezolanos están en el sistema contributivo de salud en Colombia?

Según los datos de los migrantes venezolanos que han iniciado el proceso del Estatuto, Migración Colombia reveló que con corte al 31 de agosto van 1.238.038 extranjeros con usuario y contraseña. De estos, 1.183.314 han culminado su pre registro virtual; 1.131.284 ya han llenado las encuestas de caracterización económica y hay 1.008.641 personas agendadas.

Espinosa aclaró que con el inicio de la fase 2 no termina la fase 1. “Esto no quiere decir que la primera fase se termina, solo que entra la fase 2 desde hoy y aquellas personas que no han podido hacer su primera fase lo pueden seguir haciendo”, dijo.

Sobre la atención en los puntos visibles, el funcionario explicó que únicamente serán atendidos aquellos migrantes que tenían su cita.

De interés: Comunidad destruye carro en el que se movía banda de ladrones en Medellín

“Cada uno tenía su cita definida y tres días antes como fue nuestra promesa de valor, enviamos los respectivos correos electrónicos de confirmación”, dijo.

El director de Migración Colombia recordó que hay situaciones en las que se puede negar el Estatuto Temporal de Protección.

“Nosotros evaluaremos si se otorga o no y se podría negar si existe una persona con doble nacionalidad, o una persona con situaciones en la justicia”, explicó Espinosa.

Mire además: Expresidente Pastrana defiende el fallido proceso del Caguán

Finalmente, indicó que con el estatuto se entregará un documento de identificación al ciudadano venezolano, que contará con varias medidas de seguridad para facilitar su incorporación a la vida productiva en Colombia.