Migrantes venezolanos regresan a Colombia por falta de oportunidades en su país

Una vez se reportaron los primeros casos de la Covid-19 en Colombia, miles de venezolanos que habían llegado hasta nuestro país para buscar nuevas oportunidades, decidieron regresar creyendo que en Venezuela iban a encontrar una mano amiga que los amparará en medio de la pandemia.

Sin embargo, muchos de ellos cuentan que llegaron a sus casas y allí no tenían ni servicios públicos y ni la menor posibilidad de encontrar sustento para sobrevivir, por lo que debieron regresar a Colombia en medio de las dificultades que han enfrentado por ser migrantes ilegales.

Cúcuta, Norte de Santander

A mediados del mes de marzo se observó el retorno de miles de venezolanos a su país por la zona de frontera, muchos de ellos llevaban entre 2 y 3 años trabajando en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, incluso varios regresaban procedentes de Ecuador y Perú, porque la pandemia los dejó sin trabajo y la única alternativa era regresar a casa.

Pero tan pronto se conoció la nueva medida del Gobierno Colombiano de retirar la medida de aislamiento preventivo con el objetivo de reactivar la economía, permitiendo la apertura de restaurantes, hoteles, gimnasios, salones de belleza y vuelos nacionales, cientos venezolanos de nuevo empacaron maletas para regresar a Colombia en busca de oportunidades.

Es el caso Omar Alexis Rodríguez un joven de 25 años, quien trabajaba en una estación de servicio de Bogotá desde hace dos años, por culpa del Covid-19 lo despidieron, obligandolo a retornar a su país junto con su esposa y sus tres hijos.

"A mediados del mes de abril, me quedé sin trabajo, sin dinero para pagar arriendo, comida y servicios, por eso decidí regresar mochiliando con ayuda de algunos transportadores, 16 días tarde para llegar a esta zona de frontera, pero al ingresar a mi hermoso país, me encontré con graves problemas, sin comida y medicinas, por eso me regreso a Bogotá", dijo Omar a RCN Radio.

Un caso similar lo experimenta Robert Vallest quien trabajaba en Cali como maestro de construcción, decidió salir con su esposa, sus dos hijos y su suegra, con el objetivo de regresar a Carabobo en territorio venezolano, pero allí no encontró trabajo y decidió regresar a Cúcuta en busca de empleo.

"Esto es muy duro, primero nos tocó esperar varios días en la frontera para ingresar a mi propio país, después de pasar tantas angustias con mis hijos, logramos llegar a casa, pero no tenemos agua, luz y menos comida, por eso decidí retornar a Colombia", dijo Robert.

A su turno, Víctor Bautista, secretario de fronteras dijo que desde mediados del mes de julio se observa el retorno de venezolanos por las distintas trochas que unen a ambas naciones, pero desde el pasado 1 de septiembre cuando se reactivó la economía se incrementó el regreso de venezolanos.

"Se viene observando el ingreso entre 100 y 120 venezolanos por esta zona de frontera algunos se quedan, otros pretenden pasar al interior del país, también se ha detectado una migración pendular llegan en busca de alimentos y medicinas y regresan a Venezuela", dijo Bautista.

Así mismo, considera urgente la ayuda del Gobierno Nacional, aumentar la seguridad en la frontera, un fuerte esquema de comercialización y un proceso de identificación por los puentes internacionales y no por los pasos irregulares como viene sucediendo.

Mientras que el gerente del Hospital Erasmo Meoz Tonino Botta, en Cúcuta, reporta el incremento de pacientes venezolanos con distintas morbilidades y un aumento en un 45% de mujeres embarazadas.