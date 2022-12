Miles de pasaportes en Colombia serán anulados: No pase un mal rato si va a viajar

Muchas personas tienen planeado salir del país o viajar con motivo de las festividades de fin de año. Para aquellas personas que tienen esto entre sus planes deben tener cuidado de no pasar un mal rato dado que según se conoció miles de pasaportes serán anulados próximamente.

La Oficina de Pasaportes de Santander informó que ha ejecutado diferentes jornadas especiales de entrega de pasaportes a quienes ya realizaron todo el trámite para obtenerlo, pero que a la fecha no lo han reclamado, razón por la que se podrían anular.

En lo corrido del año, más de 76 mil ciudadanos iniciaron el proceso desde cero, este incremento en la atención, ha ocasionado que siete mil documentos estén represados y en riesgo de ser devueltos a Cancillería si no se acercan a retirarlos; por lo cual se hace un llamado a las personas para que se acerquen a la oficina ubicada en la calle 52 # 35-27 del barrio Cabecera, con su documento de identidad y el recibo de pago del Banco Sudameris.

“Según la resolución 6888 del Ministerio de Relaciones Exteriores, los usuarios tienen hasta seis meses para reclamarlo, de lo contrario será anulado y deberán iniciar el proceso desde cero. Para evitar estos inconvenientes, la Oficina ha realizado jornadas de entrega especiales, ampliando el horario de atención de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 12.30 del mediodía y de 1 a 4:30 de la tarde.”, manifestó la coordinadora de la Oficina de Pasaportes de Santander, Jessika Viviana Moreno Martínez.

Ojo con las estafas

Personas inescrupulosas se están aprovechando de la necesidad que tienen los ciudadanos de obtener su pasaporte, pidiendo pagos adicionales, por lo que se invita a los usuarios a denunciar y estar alerta ante situaciones irregulares. Para esto tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Las citas son gratuitas, así como solicitar una asesoría o ingresar al módulo de Atención al Ciudadano.

Recuerde que el valor del pasaporte para la vigencia 2022 es de $255.600 (incluido el pago de la estampilla).

Posible cambio obligatorio en el pasaporte

En diciembre de 2021, la Cancillería publicó una resolución en la que suspendió de manera provisional la obligatoriedad del cambio de pasaporte para los menores cuando cumplen siete años, o para las personas que cumplen 18 años y pasan a tener cédula.

La resolución que suspendía este requisito culmina el próximo 14 de diciembre de 2022, por lo que el requisito volverá a ser obligatorio.

Esto significa que de ahora en adelante es obligatorio que cuando un niño cumpla los siete años y saque su tarjeta de identidad, debe actualizar su pasaporte.

De la misma manera, un joven que pasa de los 17 a los 18 años y saca su cédula deberá actualizar su pasaporte.

De no haber ningún cambio en la reglamentación, una persona de estas edades que no haya actualizado su pasaporte no podría viajar afuera del país. No se lleve una mala sorpresa y adelante este trámite.