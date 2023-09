Militar huilense murió en Ucrania: familia pide ayuda para repatriar su cuerpo

Con la ilusión de un sueño y de mejorar la calidad de vida de su familia en Colombia, el militar Alejandro Herrera Evia, oriundo del municipio de Garzón, Huilla, viajó a Ucrania para brindar apoyo al Ejército de ese país europeo contra la invasión de las tropas rusas.

Alejandro viajó con la esperanza de ayudar de tener un mejor vivir para la familia, prestó el servicio militar, después pasó a soldado profesional estuvo trabajando en la Fiscalía en el CTI; sin embargo, pese a su experiencia falleció en medio de los enfrentamientos que se registran.

La mamá de Alejandro, María del Carmen Evia, indicó que, “yo sí le decía hijo véngase mijito, él decía no mami yo me vine por una meta de ayudarlos a ustedes y yo no me voy, si me toca por acá morir así Dios lo quiere, yo no me voy todavía para Colombia”.

A la familia le avisaron que Alejandro había muerto, sin embargo tenían la esperanza de que estuviera vivo, herido, pero no muerto; sin embargo, les mostraron en una bolsa el cuerpo y se perdieron las esperanzas de que estuviera con vida.

“Por favor que me ayuden para que me lo manden entero sí que se fue vivo y ahora me lo mandan en una bolsa pero no importa, yo lo quiero enterrar acá no quiero que me manden cenizas, ni nada lo quiero a él, yo les pido por favor que me colaboren me ayuden espero para que me lo manden para yo enterrarlo acá”, dijo la mamá de Alejandro.

La familia solo espera que tanto la embajada como el Gobierno colombiano, agilicen la repatriación del cuerpo del huilense Alejandro Herrera, quien dejó a su esposa y un hijo menor de edad.