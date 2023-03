Militares retirados piden al Gobierno Petro imponer la paz con autoridad

Como Brayan Alberto Gómez Gamboa fue identificado uno de los nueve soldados asesinados en el atentado con explosivos, por parte del ELN en la región del Catatumbo en Norte de Santander.

El uniformado que tenía el rango de cabo segundo y era oriundo de Palmira, Valle del Cauca. Según información de las autoridades, el soldado antes de irse al nororiente de Colombia, estuvo en el batallón de servicios de Cali.

Actualmente, un equipo multidisciplinario de psicología militar de la Tercera Brigada acompaña a la familia del suboficial y se espera que sus restos mortales sean trasladados a la 'Villa de las Palmas' desde Bucaramanga para posteriores actos fúnebres.

Reacciones

El general Pablo Przychodny, presidente de Acore Valle, asociación que agrupa a los oficiales retirados del Ejército, dijo que las políticas que ha empleado el Gobierno Nacional han limitado el accionar de las Fuerzas Armadas y que se debería replantear la forma en la que se busca paz en el país.

"El Gobierno Nacional emitió unas políticas de cese al fuego que limitaron el accionar de las tropas contra las organizaciones armadas como el ELN. Insistimos que la paz no se puede comprar, no se negocia, la paz se impone con autoridad. Es importante que el Gobierno revise la trayectoria criminal de esta organización y, que considere si realmente vale la pena concederles un estatus político. Hay que combatirlos y someterlos a la justicia y no premiarlos", dijo el oficial del ejército en retiro.

Igualmente, Danis Rentería, vocero de Veteranos por Colombia en la región dijo que hay que seguir apostándole a la paz pero que no se puede seguir tolerando el accionar del ELN ni abusando de la buena fe del Gobierno Nacional.

"Los esfuerzos de la paz hay que seguirlos intentando. Lamentamos la muerte de nuestros soldados, pelados con sueños de vida que hoy estos grupos que se les han tendido la mano, pero no han entendido que la paz es el pilar más grande de la sociedad. No podemos seguir tolerando que estos grupos sigan abusando de la buena fe y de la voluntad del Gobierno Nacional para conseguir la paz", puntualizó Rentería.