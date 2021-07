Millonaria multa a American School Way por publicidad engañosa 

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de $181.705.200 a American School Way, por información y publicidad engañosa.

Entre las conductas encontradas por la Superindustria están no suministrar información veraz, verificable, precisa y suficiente a los consumidores sobre las condiciones del servicio contratado; no cumplir las normas que regulan las condiciones objetivas de la publicidad al transmitir un mensaje que no correspondía con la realidad y configurar así, publicidad engañosa.

Le puede interesar: Mipymes registraron pérdidas por más de $450 millones por cuenta del paro: Acopi

Esa entidad señaló que la decisión contra American School Way también se dio por no contar con licencia de funcionamiento ni registro del programa ofrecido ante algunas de las Secretarías de Educación en donde presta sus servicios y no informar en la publicidad denominada “Black Friday con 30% de descuento", la totalidad de las condiciones de modo, tiempo y lugar para acceder al incentivo, además de no cumplir con el requerimiento de información proferido por la Superintendencia.

Según explicó la Superindustria, la decisión se adoptó luego de adelantar el correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio, en el que se demostró que la investigada no brindaba a los consumidores información veraz, verificable, precisa, idónea y suficiente en el “reglamento de matrícula términos y condiciones del contrato de prestación del servicio de educación”.

Lea también: Sector azucarero lanzó estrategia rural para crear 1.500 empleos

Igualmente se acreditó que American School Way incluía en la publicidad anunciada en su sitio web, su calidad de “Instituto Para el Desarrollo y el Trabajo”, sin contar con todas las licencias de funcionamiento para operar en dicha condición, ni el registro del programa ante todas las Secretarías de Educación de las sedes donde presta sus servicios, incluyendo la de Manizales, que puso en conocimiento de esta Superintendencia la posible vulneración de los derechos de los consumidores.

Finalmente, la Superindustria sancionó a American School Way por el incumplimiento a las órdenes impartidas por la autoridad, al no suministrar información requerida respecto de las PQRS y la publicidad.