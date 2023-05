MinAmbiente pide crear red de emergencia para enfrentar el Fenómeno de El Niño

Durante el encuentro de ministros de América Latina y el Caribe, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, sostuvo que es importante crear una red que permita atender las emergencias que se presenten a causa del Fenómeno de El Niño, la cual se aproxima en el continente.

La ministra insistió en su propuesta de canje de la deuda externa por naturaleza, para que los países menos desarrollados puedan encontrar una solución a este problema.

“Vamos a tener que estar contando pérdidas y daños permanentemente sino creamos una ruta de mitigación seria para volver a las metas del Acuerdo de París. Si no hay una reducción de emisiones a la escala que tenemos ni siquiera vamos a tener ventana de adaptación, por bien que nos vaya la temperatura en el mundo aumentara 1.5 grados o más”, afirmó la ministra.

La funcionaria señaló que el continente debe aprovechar la ventana que tiene para poner una meta de adaptación, la que permitirá tener crear una hoja de ruta más clara para los países.

“Si seguimos expandiendo la frontera de explotación de petróleo y gas no vamos a reducir las emisiones al ritmo que necesitamos, porque una inversión de estas no es para menos de 30 años. Si queremos ser serios en transición energética hay que ponerle límites a la expansión de la proliferación de combustibles fósiles, al tiempo que se debe definir cómo será la explotación de los minerales que requiere la transición”, reiteró.

Además, la ministra impulsó a los ministros a trabajar en programas multilaterales de impacto. Por ejemplo, para la conservación de la Amazonía y la reducción de metano. “Con un programa regional de cierre de rellenos sanitarios y conversión del manejo de residuos América Latina contribuiría enormemente a la reducción de emisiones de metano”, explicó.

“Lo que propone el Presidente Gustavo Petro es un acuerdo multilateral a una escala suficiente, no solo para los países más vulnerables sino los de renta media, que hoy no podemos endeudarnos más, que estamos pagando permanente por la crisis climática y al mismo tiempo nuestras cuentas fiscales no dan para pagar ni nuestras NDC ni los procesos de adaptación ni la respuesta a la crisis”, enfatizó.

La ministra concluyó su intervención invitando a loa ministros a crear red de emergencia para atender el Fenómeno de El Niño, el cual señala Muhamad, será uno de los peores de las últimas décadas.

“En nuestro sistema de monitoreo hidrometeorológico parece que será algo sustancial para la región, con impactos probablemente catastróficos para algunos países”, aseguró la ministra.