Mincomercio asegura que bloqueos habrían influido en la caída de las exportaciones

El ministro de Comercio, Germán Umaña, en medio del foro de comercio realizado por la Contraloría General de la República, afirmó que los bloqueos han tenido que ven con la caída en las exportaciones durante los últimos meses.

“Coyunturalmente pues sí, porque si en Buenaventura cierran una carretera y va una carga de maíz para las exportaciones, pues se perjudica la carga de maíz”, afirmó Mincomercio.

De igual forma, destacó que el Gobierno Nacional a través de la iniciativa de la 'paz total', busca garantizar la seguridad en los diferentes territorios del país.

“Yo creo que la seguridad son aspectos importantes que tenemos que mejorar, son aspectos coyunturales que debemos solucionar y que ese es un propósito nacional que es el propósito de la paz”, agregó Germán Umaña.

Asimismo, el ministro de Comercio agregó que por lo que Colombia va en línea con lo que sucede a nivel internacional.

“Nosotros no hemos caído más, eso no quiere decir que sea bueno, no hemos caído más que lo que ha sido la caída del Producto Interno Bruto en el mundo, lo que ha sido la caída de las exportaciones en el mundo”, sostuvo Mincomercio.

Finalmente, precisó que aún no se llega a un acuerdo con la Unión Europea sobre las nuevas políticas de 0% deforestación que impactaría directamente las exportaciones de nuestro país y que incluso generaría una caída en las mismas.

“Hay una carta de la semana pasada, firmada por 20 de nuestros embajadores de la Unión Europea, una carta que será replicada por los embajadores de Latinoamérica y del Caribe en la Organización Mundial del Comercio, y en donde todo lo que le estamos diciendo a las europeas es que estamos de acuerdo con que haya descarbanización, pero que hagamos la transición juntos, no que nos impongan medidas de corto plazo”, puntualizó.