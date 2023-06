Mindefensa apoyó elección del general (r) Ayala como rector de la Universidad Militar

El ministro de Defensa Iván Velásquez, informó que antes de la elección del general (r) Javier Ayala como rector de la Universidad Militar, hubo una revisión de los señalamientos que le habían hecho el año pasado por presuntamente acosar a la pareja del mayor retirado del Ejército Mario Andrés Peñuela. El Ministro señaló que no existía una base real para la acusación como se había formulado, la cual pudiera afectar su elección como rector de la Universidad Militar.

“De la revisión del caso específico y de situaciones generadas alrededor que dieron lugar a ese llamamiento, nuestra conclusión fue que no existía una base real para la acusación en los términos de abuso sexual como se había formulado. Es decir, no es que este caso pasara desapercibido o que hubiéramos tolerado o rehuido el análisis. Lo que yo espero respecto a tantos casos de oficiales en la fuerza pública que se encuentran en trámites sin resolución es que muy pronto se tomen las decisiones correspondientes”, dijo Velásquez.

El ministro Iván Velásquez también dijo que espera que la Fiscalía General de la Nación haga la investigación correspondiente frente a este caso.

Cabe recordar que la Revista Semana reveló supuestos chats en los que el general (r) Ayala habría enviado mensajes de contenido sexual a la esposa de Peñuela. En los chats supuestamente el General le escribe a la esposa de Peñuela cosas como: “estabas hermosa, ese pantalón ajustado es como me encanta, encanto, qué delicia reírnos, qué delicia compartir un secreto con tu mejor amiga…”.

Ante esto, la esposa del mayor supuestamente respondió con una solicitud contundente: "General, buenos días, le pido que no vuelva a escribirme, por favor, ya le había dicho que no me escribiera, por favor, y menos esas cosas, general. Ya le había dicho que no me escribiera, sumado a eso llegar ayer así…”.

La última parte del mensaje se relaciona a un episodio en el que supuestamente el general llegó de sorpresa a la casa del mayor, donde compartió con la esposa y la mejor amiga de ella.