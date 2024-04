Ante los ataques terroristas que se han registrado en varias zonas del país, por parte de las disidencias de las Farc a puntos militares, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hizo un llamado a sus tropas a no bajar la guardia y a no “relajarse”, ante los posibles ataques por parte de estas estructura y a estar en máxima alerta.

“Tienen que seguir cumpliendo con sus obligaciones u tener todas las precauciones en cuanto a los desplazamientos y, ellos están muy bien entrenados para esto, lo que ocurre es que en ocasiones se relajan; este no es un momento de relajamiento, al contrario, es de suma atención en la situación propia en los entornos”, agregó

En cuanto a la posible suspensión del cese al fuego, el alto oficial se refirió que el presidente Gustavo Petro será el único que tomará esta decisión. “Yo creo que muy pronto tendremos una respuesta del cese al fuego”, sostuvo.

Igualmente, hay una alerta en las Fuerzas Militares de la nueva modalidad de ataques que puedan ejecutar las disidencias a las tropas con drones.

La Fuerza Pública confirmó que estos atentados perpetrados por este grupo al margen de la ley serían por posibles retaliaciones del Estado Mayor Central, tras las acciones ofensivas en contra de esta estructura.

“Es un tema que tenemos que hablar con el presidente Gustavo Petro, insistimos, es una decisión exclusiva del presidente, nosotros presentamos nuestros análisis y él toma las decisiones correspondientes”, dijo Velásquez.

Igualmente, el alto funcionario señaló que no hay garantías para que el cese al fuego entre el Gobierno y las disidencias continúe por los recientes ataques en contra de la población.

“El Estado Mayor Central particularmente ha dado muestras de no estar de acuerdo con el cumplimento al cese desde hace varias semanas. Cualquier posibilidad del restablecimiento pasa por el compromiso serio de esa organización, el presidente ha reclamado un cese serio a la población, no un cese que signifique suspensión de la confrontación armada, en estos no hay ninguna condición para el restablecimiento del cese”, agregó.

Cabe mencionar que Velásquez reafirmó que estos ataques perpetrados en las últimas horas en el país, se veían venir, tras la ruptura del cese al fuego.

“Este era una acción previsible que particularmente desde el Estado Mayor Central y luego de la suspensión del cese, se producirían hechos como se han registrado, para eso hay alerta en las Fuerzas Militares”, finalizó.

El comandante del Ejército, general Luis Ospina, confirmó que las acciones ofensivas en contra de las disidencias continuarán en los departamentos en donde no hay el cese al fuego.