Ministro de Salud confiesa que vivió en carne propia la mala atención de hospitales

Durante el foro de salud de la revista Cambio, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, relató los momentos difíciles que vivió en una clínica de Bogotá donde acudió, luego de conocer que la ministra de Ciencia estaba esperando que la atendieran.

El funcionario señaló que ha tenido que ver directamente las dificultades que tienen las personas para tener una atención en salud.

“Me llaman y me dicen en la Clínica Palermo está la ministra de Ciencia, entro yo a la Palermo, esta en recepción ya lleva una hora, y la encuentro tendida del dolor en una silla, busco coordinador de urgencias, no lo encuentro, y veo es un hospital de batalla, en plena guerra, la gente sentada en sillas con la venoclisis, como cualquier hospital público que yo he manejado y direccionado”, relató.

Aseguró que, tras llamar a varias personas, logró que fuera atendida la ministra. “Cuando vi eso dije aquí no hay nada que hacer, llamo a una persona proveniente de una caja, me la llevo en mi carro, llegamos al garaje, nos reciben los medidos y las enfermeras, con todos los aparatos, la suben a un cuarto piso, y a las 12 de la noche ya estaba operada por una colelitiasis, porque ya tenía leucocitos”, dijo.

El funcionario rechazó que esta atención no se le preste a cualquier colombiano que la necesite. “Cualquier persona colombiana le hubiera dado una peritonitis, y hubieran dado todas las vueltas”, aseguró.

El ministro además dijo que se tiene que evitar la corrupción en el sistema de salud, por lo que contó que fue testigo en una conversación de la corrupción que se tiene en el sistema.

“Cuando se creó la Ley 100 apareció la plata pero no para que el estado la manejara sino que los particulares, y entramos en el modelo neoliberal, entreguémosle todo a los particulares porque ellos si son honrados. Ayer y no. Yo a decir el nombre, me reuní con un político muy prestigioso y polémico de la costa atlántica y me dijo mire, hay una persona que es integrante de una junta directiva de una importante EPS, las IPS que tienen que cobrar no van donde el gerente porque ya saben que él no les va a solucionar el problema van donde ese señor que es el que dice a quien hay que pagarle y ahí qué hay”, explicó.

Recalcó que el Gobierno quiere que se brinde una atención con calidad. “Nosotros queremos que este sistema mejore, hemos mejorado, si, porque todos hemos aportado, porque todos contribuimos, yo contribuyo con cuatro millones de pesos mensuales al sistema, y no me da pena y lo hago con gusto, porque espero seguir siendo vital para que esos cuatro millones de pesos lleguen a los sitios más necesitados, pero hoy tenemos que cambiar eso y transformarlo”, sostuvo.