El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a la idea de crear una comisión internacional para luchar contra la impunidad, iniciativa que fue compartida por el director de la Justicia Penal Militar dio a conocer ante la comisión de expertos que trabajan en la reforma a la Justicia

El ministro destacó que lo propuesto tiene como fin la creación de una unidad de investigación sobre temas de narcotráfico y de minería ilegal.

Más noticias: Nos debe servir la experiencia del pasado como ocurrió con las Convivir: MinDefensa frente a las brigadas de seguridad

Sin embargo, como ya se ha conocido, a los representantes de la Corte Suprema de Justicia esa iniciativa no les cayó muy bien. Incluso, creó controversia al interior de la reunión del pasado viernes, 16 de febrero, en la segunda reunión de los integrantes de la comisión.

Tanto ha sido el rechazo a la idea de la Justicia Penal Militar que se ha rumoreado la salida de lo representantes de la Corte de la Comisión si se avala dicha idea.

"Efectivamente, el viernes percibimos la oposición de la Corte a la creación de esa comisión. A mí me parece saludable que el tema haya surgido y que los temas aquellos en los que hay disensos y molestias se mastiquen y se deliberen y si se han de abandonar, pues se abandonan", dijo el ministro Osuna.

El magistrado Chaverra habría manifestado su molestia argumentando que la creación de un organismo internacional con colaboración de organismos multilaterales, implicaría cambiar la Constitución y eso representaría una evasión a la justicia.

Lea además: “Las políticas de Petro son erráticas e inconvenientes”: Presidente del Congreso

"Yo no recuerdo que él hubiera dicho que se retiraba, recuerdo que él sí me manifestó que la Corte Suprema de Justicia consideraba inadecuado, inoportuno esa propuesta, y pues yo cordialmente llamaría a todos los miembros de la Comisión a que no se retiren, ahí discutimos, deliberamos, y el país creo que espera que todos permanezcamos allí, y les aseguro que ahí no se va a imponer nada", dijo el líder de la cartera de Justicia.

Cabe mencionar que el ministro Osuna dejó claro que la comisión de expertos tiene como objetivo debatir y construir ideas que permitan tener una mejor justicia, más no crear un espacio de choques de ideas y discusiones.