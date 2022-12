MinJusticia defiende que integrantes de Primera Línea sean voceros de paz

Lea también: Roy Barreras inicia procedimiento quirúrgico contra el cáncer

Asimismo, dijo que se recomendará que no se designe como gestor de paz a ninguna persona que esté condenada, pues “el gobierno acatará cualquier decisión judicial al respecto".

Concluyó refiriéndose a que estos estallidos sociales que se presentaron en años pasados en Colombia tienen causas de fondo y deben ser encendidas, así como “reconocer que las injusticias sociales no se solucionan con la fuerza pública ni con el derecho penal”, por lo que pide no hacer un discurso desinformado, pues "no es útil para el fortalecimiento de la opinión pública ni fomenta debates de calidad".