Advierten posible alza en tarifas de energía durante Fenómeno de El Niño

Durante su intervención en el XXV Congreso de Andesco, que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena, el viceministro de Minas y Energía, Cristian Díaz, se refirió a los efectos del Fenómeno del Niño.

El funcionario advirtió que las tarifas de energía pueden aumentar en el país durante la ocurrencia de esta época de sequía, la cual ya empezó en el territorio nacional.

“Para el tema tarifario puede que se vea un incremento, porque la tarifa tiene un componente de generación y este componente de generación tiene dos subcomponentes que son contratos y bolsas, como bien se manifestó en la presentación, dado que a los proyecto a no han entrado en los últimos años, recuerden de la inercia que se hablaba del sistema, entonces lo que estamos viendo ahora es lo que no ha pasado en los últimos años y no tenemos suficiente energía disponible para contratos”, afirmó.

Y continuó: “al tener una exposición en bolsas, si el precio de bolsa sube dado a las condiciones del Fenómeno del Niño, puede que parte de ello se vea reflejado en el incremento tarifario”.

Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), también advirtió de esta alza en las tarifas.

“Ya empezó El Niño, ya empezó. No es que va a pasar, es que ya empezó. Por consiguiente, tenemos que tener mucho cuidado. Si no hacemos bien las cosas, en cambio de bajar tarifas, subirán tarifas durante el fenómeno de El Niño, por eso estamos pidiendo nosotros que nos anticipemos”, explicó.

En cuanto a la advertencia realizada por Asocodis, que agremia a las distribuidoras de energía, sobre los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3, el viceministro indicó que en el Congreso de la República ya cursa un trámite que busca la adición para seguir costeando estos recursos.