MinMinas tendría lista resolución para garantizar energía durante el fenómeno de El Niño

El Ministerio de Minas y Energía, tendría lista una resolución mediante la cual busca garantizar la prestación del servicio de energía público domiciliario durante la temporada del fenómeno de “El Niño”.

De acuerdo con el texto, las generadoras no podrían quitarle el suministro de energía a las comercializadoras así estas no se pongan al día con sus pagos, con el fin de que no se interrumpa la prestación del servicio de energía eléctrica a los usuarios del Sistema Interconectado Nacional.

“El Ministerio de Minas y Energía considera necesario suspender la aplicación de los programas de limitación de suministro aplicables a los comercializadores y/o distribuidores de energía eléctrica de manera temporal”, precisa el documento.

En ese mismo sentido, afirma que esta decisión se tendría durante los próximos meses, teniendo en cuenta que las hidroeléctricas en este momento presentan nivéles muy bajos.

De acuerdo con el documento, lo anterior tendría como fin “asegurar el cubrimiento de la demanda de electricidad en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país, y asegurar una operación eficiente, segura y confiable en las actividades del sector”.

En ese mismo sentido, sostiene que debido al fenómeno de “El Niño” , se ha presentado un incremento en el precio de energía, teniendo en cuenta que para el mes de septiembre este fue de ,064.08 [$/kWh], principalmente debido a la ola de calor que tienen algunas ciudades.

“Esta disyuntiva, conforme con el Reglamento de Mecanismos de Cubrimiento para las Transacciones en el MEM conllevan a un mayor valor de garantías a suscribir por parte de los agentes”, puntualiza.