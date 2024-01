MinSalud alista auditorias de presupuestos máximo para vigilar los recursos

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que el Gobierno realizará una estricta auditoria a todos los medicamentos y tecnologías que hacen parte de los presupuestos máximos, los cuales debe cancelar directamente el Ministerio de Salud, al estar por fuera del Plan de Beneficios en Salud (PBS).

El funcionario señaló que esta es una de las principales acciones del Gobierno para evitar una fuga de recursos. “Vamos a empezar la auditoría con los presupuestos máximos, vamos a ver qué está pasando”, indicó.

Manifestó que se tiene que mirar con lupa este tema para garantizar que los recursos de la salud lleguen a los usuarios que los necesitan.

“Tenemos que mirar porque seguramente todos los medicamentos están cayendo en buenas manos y se están utilizando adecuadamente, pero que no nos vaya a pasar lo de la hemofilia”, advirtió.

Jaramillo señaló que esta decisión la toman por las denuncias realizadas en diferentes ciudades del país en torno a posibles irregularidades.

“En Popayán una persona que resultó elegida y me dijo ministro vaya al fondo de los presupuestos máximos en especialmente de esos medicamentos que se están utilizando y que se pagan a través de los presupuestos máximos porque yo he vivido de eso”, afirmó.

Apuntó que además en el Ministerio de Salud se está haciendo una investigación en torno a la cantidad de personas con enfermedades huérfanas que requieren de medicamentos y tratamientos que hacen parte de los presupuestos máximos.

“A mí me dice la EPS indígena AIC que tenemos que revisar porque me dice que tiene 3.000 pacientes con enfermedades huérfanas, por lo que he pedido al Ministerio que me digan cuantas personas con enfermedades huérfanas tenemos, porque si no seríamos el país más raro del mundo, todos con enfermedades huérfanas y estaríamos sufriendo una situación bastante compleja por la cantidad de estos pacientes”, recalcó.

Subrayó que no se puede tener en una EPS indígena que tiene una cobertura menor esta cantidad de personas con estas enfermedades.

“Como es posible que una EPS indígena que tiene 500 mil afiliados, tenga 3 mil personas con enfermedades y nos dijo que eso le estaba acabando todos los presupuestos máximos, no nos vaya a pasar lo que pasó con la hemofilia donde ya hay un cartel de eso”, sostuvo.

Recordó que a veces los que nos representan a nosotros tienen otros intereses. “Un día estaba caminando por Usaquén y llegó un señor, que conozco y que es muy pudiente esperando a ver que va a pasar con los presupuestos máximos, hay que revisar si las personas que están tienen acceso a este tipo e medicamentos lo están haciendo de una forma debida”, aseguró.

El Ministro de Salud confesó además que se encuentra en una discusión interna con los expertos que nuevos medicamentos y tratamientos tienen que estar en la UPC.

“Estamos en una pelea para ver como comenzamos a poner en la UPC las Sillas, los bastones para mucha gente y estamos en esta discusión porque es costoso y hay que mirar cómo se puede hacer, y no podemos dejar abierto porque se vuelve una situación compleja, pero si para la gente que realmente lo necesita”, explicó.

Dijo que con esta auditoría se busca tener un mayor control de estos recursos del sistema de salud. “Queremos tener control y lo primero que vamos hacer es control es a los presupuestos máximos, con la transformación de las EPS, vamos a tener control, porque los que van auditar las cuentas son las EPS transformadas en gestoras”, exclamó.

Jaramillo anunció que es por eso que se necesita la reforma a la salud para tener una vigilancia a los recursos.

“Lo que no tenemos es el control del dinero que se va a la EPS y de ahí se nos pierde el rastro, pero en el giro directo que estamos proponiendo pagamos directamente, pero es la EPS la que tiene que controlar y auditar”, puntualizó.