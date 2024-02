Minsalud: 'corrupción hay en todo el país'

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó en el debate de control político de la Comisión Primera del Senado de la República que la corrupción está en todo el país.

El funcionario señaló que la corrupción se encuentra tanto en el estado como en el sector privado. “En el estado sí hay corrupción, corrupción hay en todo el país, públicos y privados desafortunadamente si algo queremos hacer en este país no sé cómo dijo un expresidente que minora a la mínima expresión aquí si no hay un compromiso de todos luchar por la corrupción desafortunadamente no va a progresar, el Estado no lo hace todo bien, pero tampoco lo hacen los privados todo bien, inclusive no solo aquí sino que en otros países del mundo que han tercerizado que han creído que los particulares les pueden hacer todas las cosas”, indicó.

Lea además: Mintrabajo formuló pliego de cargos contra Alpina, por promover pacto colectivo con trabajadores no sindicalizados

Dijo que no están interesados ni en estatizar ni estamos diciendo que no queremos tener a las EPS. “Nosotros queremos que se ate cambio y transformación, queremos estar de la mano y así se lo he dicho Acemi y Gestarsalud, de quienes han tenido una experiencia que tienen una infraestructura como es el 75%, está en los privados”, sostuvo.

Señaló que solo le apuntan a que los recursos sean girados directamente a los hospitales y clínicas. “Queremos solamente que los recursos vayan directamente a quienes está haciendo o realiza trabajo tanto las EPS como los proveedores y todo esto de la mano de todo esto que se ha construido un cambio y una transformación para mejorar sustancialmente el sistema que tenemos y no lo queremos hacer por pedazos, sino bregar para hacerlo de la mejor manera posible”, afirmó.

Más noticias: “La plata está ahí”: Minhacienda sobre la licitación de pasaportes

Reorganizar el sistema

Jaramillo además les explicó a los congresistas por qué el proyecto de reforma a la salud se tramitó como ley ordinaria y no como ley estatutaria.

“Si se hubiera actuado de parte de todos nosotros en algún momento desde el 2008 hasta el 2024, no solo los senadores, sino todos en general, como el Gobierno y funcionarios, no estaríamos aquí trayendo a colación una reforma”, aseguró.

Dijo además que el Gobierno pretende organizar el sistema de salud en el país. “Esta reforma lo que pretende es organizar los servicios para garantizar el derecho que está en leyes y reformas estatutarias hemos considerado que con el respeto a los senadores que no es una ley estatutaria, sino lo que estamos haciendo es organizando los servicios para garantizar esos derechos que la Corte constitucional desde el 2008 nos ha venido diciendo”, recalcó.