"No hay ninguna posibilidad de cierre de fronteras ni restricción al comercio ni el turismo, Colombia está preparado para afrontar esta situación (...) en el caso de Ecuador hemos mantenido un diálogo con la ministra de Salud y estamos trabajando en las mismas líneas para fortalecer nuestros países y mantener prudencia y calma", agregó.

El ministro González reiteró que hasta el momento no hay casos confirmados de coronavirus en Colombia, pero que se están estudiando algunos, no obstante, señaló que el Gobierno no se pronunciará sobre casos sospechosos para no incrementar la alarma que se ha generado alrededor de este virus.

"Una de las grandes preocupaciones es que en un corto periodo de tiempo puede sumarse a los picos respiratorios que Colombia tiene en dos momentos del año", indicó.

Finalmente hizo un llamado a la población para que mantengan la calma, se informen bien sobre el coronavirus, y si tienen síntomas leves de gripe haya auto aislamiento. "El manejo de esta epidemia es una responsabilidad conjunta del gobierno y la población".