MinSalud espera reunirse con directivos de Compensar EPS para mantenerla en el mercado

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que solicitó una reunión con los directivos de la Caja de Compensación Familiar Compensar, para buscar soluciones a la problemática económica que tiene su componente de la EPS, luego que solicitara a la Superintendencia de Salud el retiro total y voluntario del programa de salud.

El funcionario señaló, en comparecencia ante la Corte Constitucional, que esta era una situación que se veía venir tras el hundimiento de la reforma a la salud.

“Hay una situación compleja consideramos que las EPS no pueden asegurar y hacer el aseguramiento financiero de las 150 EPS; hoy ya de acuerdo al informe de la Contraloría no cumplen sino cinco y por eso les decíamos transfórmense y no tengan esta responsabilidad que hoy la ley les obliga a tener y ese es el temor de Compensar”, dijo Jaramillo.

El funcionario apuntó que está a la expectativa de reunirse con los directos de Compensar para buscar soluciones porque no quiere que compensar se retire del mercado.

“Esperamos sentarnos para buscar alternativas de poder lograr que miremos cómo Compensar se mantiene en el mercado y por eso es tan importante y seguimos insistiendo que tenemos la razón de una reforma que me mantenía a las EPS mantenerse a las EPS y a los afiliados, pero cómo se cayó la reforma”, señaló.

Jaramillo aseguró que han sido muchas las EPS que estaban listas para transformarse en gestoras como lo definía la pasada reforma a la salud que se hundió en la Comisión Séptima del Senado.

“Muchas EPS ya nos habían dicho que querían transformarse y estaban esperando que se pudiera tramitar la ley y hoy están en una situación muy compleja. Vean cómo Compensar ha tomado una determinación (...) sino que lo puede hacer cualquier otro por lo que se tiene que buscar alternativas y soluciones que no están dentro de ese marco porque para eso hay que cambiar la ley”, puntualizó.