MinSalud exigió controlar aplicación de vacunas de Pfizer 

Un llamado a las secretarías de Salud para que cumplan con las directrices de la distribución de las vacunas del laboratorio de Pfizer, contra la covid-19, hizo el Ministerio de Salud en el Puesto de Mando Unificado realizado en el municipio de Soledad en el Atlántico.

El director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud Gerson Bermont fue enfático en este llamado de atención a las autoridades locales de salud, para que no se presenten dificultades con la falta de vacunas de Pfizer en mujeres gestantes y menores de edad en las diferentes regiones; como ocurrió con las dosis de Sinovac.

“Secretarios, no pueden gastarse una sola vacuna de Pfizer hasta el momento, que no sea lo que determinamos en la resolución de distribución. No habría cómo completar esquemas si incumplen y se cambian, como ha sucedido, que se han puesto como primeras dosis las que debían ser de segundas; así como nos está sucediendo con Sinovac”, afirmó.

Agregó que ante la problemática de falta de vacunas de Sinovac para segundas dosis en algunas ciudades el gobierno garantizará la aplicación de las que hacen falta.

“Nosotros responderemos porque no podemos fallarle a la comunidad, pero son actos irresponsables”, aseguró.

Bermont afirmó que se está trabajando para superar las dificultades por falta de biológicos en algunas regiones.

“Hemos tenido escasez, pero nunca desabastecimiento de vacunas, es por eso que se está a la expectativa de las vacunas que llegarán en los próximos días, especialmente del laboratorio Pfizer que, con la entrega de septiembre, se acerca al total de dosis compradas por el Gobierno Nacional”, sostuvo.

Subrayó que el lote de vacunas de Pfizer que hace falta es importante por el número de dosis que han sido proyectadas.

“De Pfizer restan por llegar lo que queda del mes 2.015.120, aquí están incluidas las que se compraron de forma bilateral y la mención que nos ha hecho Covax de 989.000 vacunas”, dijo.

Bermont sostuvo que 1.122 municipios reportan dosis aplicadas diariamente donde 85 municipios con menos de 100 mil habitantes, ya tienen cubierto más del 50 % de la población mayor de 12 años.

“En el país 4.039 puntos de vacunación están habilitados; de los cuales 619 puestos cuentan con autorización transitoria y 11 más de régimen de excepción”, subrayó.

Bermont dijo que paulatinamente avanza la vacunación contra la pandemia.

“Hemos visto que los colombianos de 80 años y más (96 %), 70 a 79 años (88 %), 60 a 69 años (82,4 %), 50 a 59 años (71,1 %), 40 a 49 años (61,2 %), 30 a 39 años (44,1 %), 20 a 29 años (34,3 %), 12 a 19 años (25,3 %) han sido vacunados contra la pandemia", señaló.