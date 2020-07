Minsalud insiste que ivermectina no tiene evidencia científica para tratamiento de la COVID-19

El Ministerio de Salud insistió que no hay evidencia científica de la efectividad del medicamento ivermectina para el tratamiento de la COVID-19, al señalar que no recomienda este producto para la atención de los pacientes que tienen esta enfermedad.

El viceministro de salud, Alexander Moscoso, afirmó que es importante que los colombianos recuerden que los medicamentos solo se autorizan dentro de un estudio clínico que haya sido aprobado por el Invima.

“No hay hasta el momento ninguna prueba científica de un efecto sobre la Covid-19, por lo que el Gobierno Nacional no recomienda su uso”, afirmó.

Lea: Cadáver permaneció 36 horas en vivienda del sur de Bogotá antes de ser recogido por funeraria

Este pronunciamiento respalda el llamado que hizo el Invima y al que también se han unido el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) y la Asociación Colombiana de Infectologia (ACIN), ante los efectos secundarios que puede generar le ivermectina, si no se hace un seguimiento médico especializado.

“La Ivermectina tiene un uso definido en el país y está disponible tanto en el ámbito ambulatorio como en el hospitalario”, manifestò el funcionario.

En ese sentido, el viceministro señaló que la ivermectina fue sometida a unos análisis donde se pudo demostrar la inhibición en la reproducción del virus, pero en ambientes no humanos.

El funcionario destacó que según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los resultados de la eficacia de la vermectina no son contundentes. “La OPS dice no son suficientes para indicar que será beneficiosa desde el punto de vista clínico, para reducir la carga viral en pacientes con COVID-19”, subrayó.

Precisó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) excluyó explícitamente la ivermectina del estudio de Solidaridad, porque no existe evidencia sobre su potencial uso, algo muy diferente a lo que pasó con la hidroxicloroquina.

Lea además: Listo el decreto que permite pruebas piloto en gimnasios, hoteles y restaurantes

“En este sentido, la OPS ha sido enfática en afirmar que desaconseja el uso de la ivermectina para todo fin diferente de aquellos para los que está autorizada", manifestó.

Dijo que este medicamento antiparasitario es usado en algunas enfermedades tropicales, por ejemplo la ceguera de los ríos,que Colombia ya logró erradicar.

El viceministro destacó además que el IETS realizó una referenciación internacional sobre la posición de 12 agencias e instituciones internacionales acerca del uso de ivermectina, donde los estudios no muestran una evidencia segura.

“Las evaluaciones se adelantaron en las instituciones World Health Organization (WHO), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) y el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación del Perú (IETSI) y todas coincidieron en no recomendar el uso de este medicamento para la atención de los pacientes con Covid-19”, concluyó.