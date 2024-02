MinSalud insistió en levantar el velo corporativo a las EPS

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el marco del debate de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes al financiamiento del sector de la salud, insistió en la necesidad de levantar el velo corporativo a las EPS, para saber el destino de los recursos de la salud de los colombianos.

El funcionario señaló que se hace urgente conocer que pasó con los recursos que han sido invertido por el gobierno y todos los colombianos.

“Cuando pedimos que se levante el velo corporativo es porque queremos saber si lo que hicieron fue sacar los dineros y sus compañías están cada vez más boyantes”, dijo.

Apuntó que los congresistas se preocupan por las inversiones que se están haciendo para recuperar los hospitales cuales cuando se necesita saber qué pasa con los billones de pesos que se les entrega a las EPS.

“Aquí se preocupan porque Jaramillo va a invertir en un hospital en Vaupés, 90.000 millones de pesos para el Vaupés y me siento orgulloso de poderle entregar ojalá en tres años un nuevo hospital a Mitú para que atienda a todos los indígenas, pero no se preocupan de preguntar cuantas clínicas inauguran las EPS todos los días en su integración vertical, ahí porque no miramos”, indicó.

Preocupación

Por su parte, la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde, calificó como grave el informe de la Contraloría, en relación con el estado financiero critico en el que se encuentran las diferentes EPS en el país.

“Lo que ha dicho el Contralor es muy delicado porque ha insinuado que las EPS, se quedaron con la plata de la UPC durante la pandemia, donde dice que hay un detrimento patrimonial y hoy la delegada de la contraloría en este debate dijo que las EPS estaban haciendo maniobras con los anticipos que nos los estaban usando para lo que era, por lo que invito a la Contraloría a calibrara sus declaraciones, porque son muy fuerte y podrían justificar el levantamiento del velo corporativo de las EPS”, subrayó.

La congresista de esta forma señaló que se necesita saber la verdad de al actual momento financiero en el que se encuentran las EPS, debido a las cifras tan diferentes que presentan las distintas organizaciones y el mismo gobierno.

“De manera que le pedimos a la Contraloría que levante el velo corporativo y ahí si nos vamos a dar cuenta quien está diciendo mentiras, teniendo en cuenta que unas son las cifras de la Contraloría, otras de la Superintendencia Nacional de Salud y otras son del Ministerio de Salud y otras muy distintas del gremio de las EPS, entonces pongámonos serios usemos las herramientas legales que tenemos como esa”, puntualizó.