Minsalud lanzó advertencia para alcaldes que no contraten equipos básicos en salud

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hizo una fuerte advertencia a los alcaldes de los diferentes municipios del país para que contraten equipos básicos de salud en sus territorios a más tardar en el mes de marzo.

El funcionario en el marco del encuentro con los secretarios de salud a nivel municipal y departamental, de forma vehemente señaló que quien no invierta los recursos girados serán vetados en la contratación y la misma será ejecutada por el Gobierno Nacional.

“Quiero advertirles que si en marzo no están funcionando los equipos, no les va a llegar el dinero prometido para todo el año y nosotros veremos cómo lo contratamos desde acá, porque hay alcaldes hoy que no han dejado contratar esperando que se tengan nuevos gerentes, ese es otro problema”, dijo.

Explicó que estos dineros hacen parte de lo que la Procuraduría en días pasados dijo que habían desaparecido y que no se tenía reporte de su inversión.

“Estos fueron los equipos territoriales, que dicen que se desapareció la plata, el billón de pesos que dicen que no aparecen, esos recursos no se pudieron girar en octubre, noviembre y diciembre pero que se hizo en el mes de enero o sea que estos recursos están en las Empresas Sociales del Estado (ESE -Hospitales) algunos alcaldes no han querido dejar usa esos dineros y no han hecho confis y tampoco han querido reunión a la Junta Directiva de su ESE para tomar decisiones”, señaló.

Jaramillo apuntó que algunos alcaldes no han querido hacer usos de estos recursos que se requieren para la atención de las comunidades más vulnerables.

“El problema es que no dejan contratar ahora y resulta que van a perder todo el año cuando las platas están desde enero, ya se pasó un mes y si en marzo no están contratados esos municipios van a quedar vetados no porque no vayan a tener, sino porque no vamos a contratar con ellos la ESE, teniendo en cuenta que se tienen otros modos de contratación e inclusive se pueden hacer con las juntas de acción comunal o contratamos desde aquí”, advirtió.

El Ministro señaló que "estos dineros fueron girados tras presentar desde octubre una propuesta y sabían que tenían que estar preparados, pero hay secretarías de municipios que se están perdiendo la posibilidad de trabajar con nosotros teniendo en cuenta que debieron haberlo hecho desde enero”, apuntó.

Según el Ministro de Salud estos equipos básicos en salud tendrán una prioridad en regiones como Amazonía, el sector del Catatumbo, la Guajira, Atlántico y zonas deprimidas del sur del caribe.

El funcionario en el marco de este evento además recalcó que la Nueva EPS tiene que priorizar los contratos y los pagos a los hospitales públicos.