Minsalud y su lucha para evitar el cuarto pico de la pandemia del covid-19

El Ministerio de Salud definió este lunes tres estrategias con las que se busca evitar un cuarto pico de la pandemia del covid-19.

El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, afirmó que se trata de los lineamientos de bioseguridad, la vacunación general de los colombianos contra esta enfermedad y la aplicación del Prass (Pruebas, Rastreo y Aislamiento selectivo).

“La primera son todas las medidas de bioseguridad, protocolo, y lineamientos para eso estamos trabajando con las entidades territoriales como el lavado de manos, distanciamiento social, uso del tapabocas y medidas preventivas en sitios de aglomeraciones”, indicó.

Agregó que la segunda estrategia es la vacunación contra la pandemia, luego que se demostrara que es altamente efectiva. “Vacunación para disminuir los riesgos de tener eventos severos, por eso la vacunación de los diferentes grupos es fundamental y la vacunación en general que disminuye la velocidad de trasmisión de contagio”, sostuvo.

Apuntó que que la tercera estrategia es la puesta en marcha del sistema Prass, que incluye las Pruebas, Rastreo y Aislamiento selectivo.

“Esta incluye el aislamiento de personas positivas, asintomáticas y sus familias que son la cadena de contactos para disminuir la velocidad de transmisión”, destacó.

Por su parte, el Ministerio de Salud hizo un llamado a las EPS del país para que sigan realizando pruebas de diagnóstico de la covid-19, en medio del Plan Nacional de Vacunación contra el virus.

El director de Epidemiología y Demografía, Julián Fernández, señaló que las EPS están obligadas a seguir realizando estas pruebas a las personas que las soliciten, teniendo en cuenta que no hacerlo representan un alto riesgo en las acciones que se adelantan para enfrentar la pandemia.

“Aún no hay ningún direccionamiento oficial del Ministerio que respalde esta decisión. Como muchos en este momento no han recibido la vacuna, el país no puede dar el salto de dejar de hacer pruebas a personas vacunadas. Tal vez más adelante, pero por ahora no”, señaló el funcionario.