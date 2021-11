MinTIC propone abrir nueva licitación para el contrato de Centros Digitales

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carmen Ligia Valderrama Rojas, abrió un nuevo debate sobre la adjudicación del contrato del proyecto Centros Digitales, que llevará internet gratuito a las zonas más alejadas del territorio nacional por un valor de $2,1 billones de pesos, la funcionaria planteó como alternativa abrir nueva licitación para contrato de Centros Digitales.

“Se lo he dicho al presidente de la ETB, él lo sabe, es una probabilidad que ellos queden, porque las disposiciones legales indican que en un proceso licitatorio si el primer puesto al que se le adjudica el contrato no cumple, puede acudirse al segundo para que lo ejecute. Por qué lo digo hipotéticamente, porque este Ministerio no ha tomado una decisión al respecto, es una hipótesis, es una posibilidad. Jurídicamente tenemos que evaluar cuales alternativas hay y cuál es la mejor y la mejor no es la que más rápido encontremos", destacó.

Le puede interesar: El 56% de las familias tienen acceso a internet hogar en Colombia, dice el Dane

Valderrama quien estuvo de invitada en el congreso internacional de Tecnología, Información y Comunicación (Andicom) que se desarrolla en Cartagena, añadió "aquí no se trata de salir muy rápido con una solución para enredar más una situación que presea muy densa, el país necesita una respuesta seria y una respuesta seria no es una respuesta rápida, es una repuesta que de verdad está indicando que hacer en lo técnico, en lo financiero y en lo jurídico y hasta que yo no tenga los datos con exactitud de que hay que hacer en eso tres frentes, yo no voy a dar un paso".

El presidente de ETB, Sergio González, ratificó que la empresa está en la capacidad de ejecutar ese contrato y que mantienen la propuesta que hizo en diciembre del año pasado.

Lea aquí: Punto más álgido del cuarto pico de covid será en diciembre, advierten autoridades en Cartagena

"Nosotros recibimos una carta de parte del Ministerio donde efectivamente nos decían que estaban interesados como Ministerio de adjudicarle el contrato a ETB. Sujeto a unas modificaciones entendiendo que ha pasado un tiempo, nosotros como ETB le respondimos la carta al Ministerio diciéndoles que nosotros manteníamos esa propuesta en las condiciones en que nos presentamos, que queríamos revisar cuáles eran esas modificaciones, que abriéramos unas mesas de trabajo en función de eso. Efectivamente si las modificaciones no son muchas y no impactan nuestro modelo de negocio mantenemos nuestra propuesta y apoyamos como tal al Gobierno Nacional a la conectividad de las zonas", puntualizó.

Por último Sergio González señaló que “oficialmente no se ha dado ningún tipo de respuesta, lo que no tiene sentido es que no se tome como país una decisión sobre un proyecto tan importante como este para conectar las escuelas. Estamos hablando de 16 municipios, de escuelas que no han tenido conectividad y que llevamos desde que inició el proceso hace un año sin que se tome ninguna decisión, aquí lo más importante es que estamos hablando de escuelas, de niños que están desconectados".